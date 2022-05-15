Netflix, çalışanlarına rest çekti: Beğenmezseniz ayrılabilirsiniz! - Haberler

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olan Netflix, gün geçtikçe daha fazla orijinal yapımlarıyla dikkat çekiyor. Bu içerikler ise bazı izleyiciler tarafından olumlu karşılanırken bazı izleyiciler tarafından da olumsuz karşılanabiliyor.

Bu kitlelere ek olarak şirket çalışanlarını da eklemek mümkün. Şirket bir habere göre, çalışanlarına bir mesaj gönderdi. Bu mesajında ise şirketin içeriklerini beğenmedikleri takdirde ayrılabileceklerini belirtti.

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Şirket, içerikleri beğenmeyen çalışanlar için Netflix'in uygun yer olmadığını söyledi

Bir Netflix sözcüsü, şirketin kültür sayfasını 2017'den beri ilk kez Perşembe günü güncellediğini söyledi. Ayrıca sözlerine, şirketin son 18 ayını çalışanlarla dahili olarak kültürel sorunları tartışarak geçirdiğini de ekledi.

Bu güncellemede ise platform, izleyicilere nasıl çeşitli programlar sunduğunu belirten 'sanatsal ifade' adlı bir bölüm de yer aldı. Bu bölümde ise şirket, belirli sanatçıları sesleri sansürlemek yerine, izleyicilerin kendileri için neyin uygun olduğuna karar vermelerini sağladığını belirtti.

Bunun yanı sıra akış devi, bazı başlıkların kendi kişisel değerlerine aykırı olduğunu görmelerine rağmen, hikayelerde çeşitliliği desteklediklerini söyledi. Netflix, çalışanlarına gönderdiği mesajda ise çalışanlarının 'zararlı olduğunu düşündüğü içerikler üzerinde çalışmaları gerekebileceğini ve bunu yapmakta zorlandıkları takdirde ayrılmaları gerektiğini' söyledi.

Netflix gibi pek çok şirket, kültürel ve politik konulara nasıl tepki verecekleri konusunda çalışanlardan, politikacılardan ve hissedarlardan baskı gördü. Netflix İcra Kurulu Başkanı ve içerikten sorumlu genel müdür yardımcısı Ted Sarandos, personele gönderilen e-postalarda özel ekibin yanında yer aldı. Daha sonra, çalışanlarla iletişim kurma çabalarının bozulduğunu belirtti.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket bu düşüncesinde haklı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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