Haberler

Netflix'te bu yıl yayınlanacak yerli yapımlar açıklandı

Güncelleme:
Küresel internet televizyon ağı Netflix, 2023 yılı için yeni dizilerini ve beklenen dizilerin yeni sezon tarihlerini duyurdu. 'Ayrılık da Sevdaya Dahil', 'Masumiyet Müzesi' ve 'Organize İşler: Karun Hazinesi' öne çıkan yapımlardan.

Küresel internet televizyon ağı Netflix, bu yıl farklı türlerde izleyicilere sunacağı yeni yapımları ve daha önce yayınlanan dizilerin yeni sezon tarihlerini açıkladı.

Dijital platformdan yapılan açıklamaya göre, Yavuz Turgul'un yaratıcısı olduğu "Ayrılık da Sevdaya Dahil" adlı yeni dizi, 15 Ocak'ta yayına girdi.

Selim Demirdelen ve Kurtcebe Turgul'un yönettiği, yine Kurtcebe Turgul ile Nilgün Öneş'in kaleme aldığı dizide, tefeci bir ailenin içinde büyüyen Kemal ile senarist Afife'nin yollarının kesişmesi anlatılıyor.

Dizide İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem, Yasemin Kay Allen, Deniz Türkali, Tarık Papuççuoğlu, Menderes Samancılar, Asuman Çakır, Sinan Bengier, Okan Cabalar, Dilşah Demir, Görkem Sevindik, Can Yılmaz, Demircan Kaçel, Nilay Çelebi, Caner Erdem ve Sercan Batık rol alıyor.

"Masumiyet Müzesi" dizisi 13 Şubat'ta yayında

Orhan Pamuk'un dünyaca ünlü romanından uyarlanan "Masumiyet Müzesi" dizisi 13 Şubat'ta yayında olacak. Dizi, İstanbul'un zengin ailelerinden Kemal ile yoksul ve uzak akrabası Füsun'un 1970'lerde başlayan hikayesini anlatıyor.

Ay Yapım imzalı dizinin senaryosunu Ertan Kurtulan yazarken, yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturuyor.

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir'in paylaştığı dizide ayrıca Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin, Ercan Kesal, Hasan Erdem, Zeynep Dinsel, Tolga İskit, Onur Ünsal, Jessica Taşçı, Enes Danış, Eren Kabatepe, Aybike Turan, Tayfun Gül, Cem Bayurgil, Tugay Erdoğan, Ahmet Yalçın, İskender Bağcılar, Neslihan Arslan, Bora Akın ve Cansel Elçin oynuyor.

"Organize İşler: Karun Hazinesi" bu yılın yeni dizileri arasında yer alıyor

Bu yılın yeni dizileri arasında yer alan Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, BKM yapımı "Organize İşler: Karun Hazinesi"nde gizemli bir hazine haritasının ortaya çıkmasıyla Asım Noyan ve çetesi ile acımasız rakiplerin ve uluslararası avcıların peşine düştüğü tehlikeli bir yarış anlatılacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Uraz Kaygılaroğlu, Ezgi Mola, Bensu Soral, Atakan Çelik, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Ersin Korkut, Görkem Sevindik, Engin Türkoğlu ve Furkan Rıza Demirel yer alıyor.

Mert Baykal'ın yönettiği ve Tuğba Doğan'ın yazdığı "Seni Tanıyorum" ile Ece Yörenç'in senaristliğini üstlendiği ve Bertan Başaran'ın yönettiği "Sonra Gözler Görür" adlı yeni dizi de bu yıl seyircilerle buluşacak.

Bu yıl ayrıca beğeniyle takip edilen Berkun Oya'nın yazıp yönettiği ve Öykü Karayel'in başrolde olduğu "Bir Başkadır" dizisinin ikinci sezonu ile "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Mezarlık" ve "Zeytin Ağacı" dizilerinin üçüncü sezonları yayında olacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
