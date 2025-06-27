Netanyahu Yolsuzluk Davasında Erteleme Talebini Yeniledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasının iki hafta ertelenmesi başvurusunun mahkemece reddedilmesinin ardından tekrar erteleme talep etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu, avukatı Amit Hadad aracılığıyla yolsuzluk davasının iki hafta ertelenmesi talebini yineledi.

Netanyahu'nun bu kez mahkemeye haftalık programının detaylarını erteleme talebiyle birlikte sunduğu belirtildi.

İsrail Başsavcılığı ve Kudüs Bölge Mahkemesi Netanyahu'nun uluslararası ve bölgesel gelişmeleri gerekçe göstererek yolsuzluk davasının iki hafta ertelenmesi talebine daha önce olumsuz yanıt vermişti.

Mahkeme, Netanyahu'nun talebini "mevcut haliyle, duruşmaların iptalini haklı çıkarabilecek ayrıntılı bir gerekçe sunmaması" sebebiyle reddetmişti.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.