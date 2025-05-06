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Netanyahu: Yemen Saldırıları İran'a Mesaj Niteliğinde

Netanyahu: Yemen Saldırıları İran'a Mesaj Niteliğinde
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'e düzenlenen hava saldırılarının Husilere yönelik olduğunu ancak aynı zamanda İran'a da mesaj gönderdiğini belirtti. Savunma Bakanı Yisrael Katz da bu saldırıların İran için bir uyarı olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin dün ve bugün Yemen'e düzenlediği saldırıların Husilerin yanı sıra "İran'a da mesaj olduğu" açıklamasını yaptı.

Netanyahu, İsrail ordusunun başkent Sana'da yer alan havalimanı başta olmak üzere Yemen'e düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in dün ve bugün Yemen'e hava saldırıları düzenlediğini belirten Netanyahu, bu saldırıların zamanlaması ve seçilen hedeflerin "Husileri cezalandırmak için olduğu" yorumunu yaptı.

"İran'ın desteği ve onayı olmadan Husilerin ülkesini hedef alamayacağını" savunan Netanyahu, İsrail'in Yemen'e yönelik saldırılarının "Tahran'a da mesaj olduğu" açıklamasında bulundu.

Savunma Bakanı Yisrael Katz da benzer bir açıklama yaparak İsrail ordusunun Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıların "İran'a bir uyarı mesajı olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Husilerin İsrail'e düzenlediği saldırılardan dolayı İran'ı suçlayan Katz, "Tahran'ın bunun sonuçlarına katlanacağını" savundu.

İsrail ordusu, Sana Havalimanı başta olmak üzere Yemen'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların Yemen'deki Husiler'in 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef almasına yanıt olarak düzenlendiğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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