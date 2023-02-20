Netanyahu yasa dışı yerleşimleri eleştiren BMGK Başkanlığı açıklamasını 'tek taraflı' diye tanımladı Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığının İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini eleştiren açıklamasını "tek taraflı" olarak niteledi.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, BMGK Başkanlığında oy birliğiyle kabul edilen İsrail karşıtı açıklamanın "Yahudilerin tarihi topraklarında yaşama hakkını reddettiğini" savundu.

Netanyahu, BMGK'nin "tek taraflı" diye tanımladığı açıklamasında, "Kudüs'te 10 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının görülmediğini, Filistin yönetiminin antisemitizm şeytanını küçülten saldırı faillerine ödeme yapma politikasının hiçe sayıldığını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı, "Bu açıklama hiç yapılmamalıydı, ABD yönetimi de buna asla katılmamalıydı." ifadesini kullandı.

İsrail basını, ABD'nin BMGK'de 9 yıl aradan sonra İsrail aleyhine oy kullandığına dikkati çekti.

BMGK'de karar tasarısı Başkanlık açıklamasına indirildi

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümeti, bölgedeki şiddet olaylarını gerekçe göstererek, geçen hafta Batı Şeria'da daha önce İsrail nezdinde de kaçak olarak kurulan 9 yerleşim yerine ruhsat verileceğini ve mevcut yerleşim yerlerini genişleteceğini duyurmuştu. İsrail hükümetinin bu adımla Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yaklaşık 10 bin yeni hane ekleyeceği belirtilmişti.

Aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, İsrail'in yeni yasa dışı Yahudi yerleşim planlarına karşı çıkmıştı.

Filistin yönetimi de BMGK geçici üyesi Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla konuyu BMGK'ye taşımıştı.

ABD yönetiminin, taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından Filistin yönetimini BMGK'deki tasarının oylanmadan vazgeçirdiği ve bunun yerine BMGK Başkanlık açıklaması üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.

Filistin yönetiminin BMGK'deki oylamadan vazgeçmesi karşılığında İsrail'in gelecek aylarda Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimi planı açıklamayacağı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması ve "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait mülklerin yıkılması gibi uygulamaları askıya alacağı ifade edilmişti. İsrail Başbakanlığı, bugün, gelecek aylarda yeni yasa dışı yerleşim yerleri inşaatı açıklanmayacağını bildirmişti.

BM Güvenlik Konseyi Başkanlığında, İsrail yönetiminin 9 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi için verdiği "yasallaştırma" kararına ilişkin açıklama bugün oy birliğiyle kabul edildi.

İsrail'in "yasallaştırma" kararının, uluslararası yasalar kapsamında yasal olmadığına ve barış ümitlerini baltaladığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in yerleşim birimleriyle ilgili ilave inşalar yapılmasına, genişletilmesine ve yasallaştırmasına ilişkin beyanatları nedeniyle derin endişe ve dehşet duyulduğu belirtildi.