Netanyahu ve Trump, Gazze İşgali Konusunu Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, Gazze kentinin işgali ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması konularında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, Tel Aviv yönetiminin Gazze kentini işgal kararının ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Trump'ın, "esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması" için alındığı belirtilen Gazze kentini işgal kararını görüştüğü aktarıldı.

Netanyahu'nun, Trump'a, Gazze'ye saldırılarının başladığı günden bu yana İsrail'e verdiği "kararlı destek" için teşekkür ettiği bildirildi.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.