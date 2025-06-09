Netanyahu ve Trump, ABD-İran Nükleer Müzakerelerini Görüştü

Netanyahu ve Trump, ABD-İran Nükleer Müzakerelerini Görüştü
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, çıkmaza giren ABD-İran nükleer müzakereleri konusunda telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve olası askeri müdahale konuları ele alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, çıkmaza giren ABD-İran nükleer müzakerelerini ele aldığı bildirildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Trump ile Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD ile İran arasında çıkmaza giren nükleer müzakerelerin masaya yatırıldığı belirtildi.

Haberde görüşmenin, Donald Trump'ın İsrail'i, İran'a karşı askeri saldırı gerçekleştirmemesi yönünde uyarmasının ardından gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Netanyahu'nun bu akşam Mossad Direktörü David Barnea, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in katılımıyla İran'a ilişkin güvenlik toplantısı düzenleyeceği de kaydedildi.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecinde Washington'un İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ısrarının görüşmeleri çıkmaza soktuğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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