Netanyahu, Türkiye'nin Gazze ve Suriye Rolünü Görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin Gazze ve Suriye'deki rolü üzerine güvenlik kurmaylarıyla toplantı yaptı. Türkiye'nin uluslararası istikrar gücüne katılımı ise tartışmaya açık.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye ve Gazze Şeridi'nde Türkiye'nin rolü üzerine güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.
Maariv gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de sağlanan ateşkeste garantör rol oynayan Türkiye'nin Gazze ve Suriye'deki rolüne ilişkin güvenlik kurmaylarıyla zirve gerçekleştirdiği aktarıldı.
İsrail'de ateşkesin ikinci aşamasında Gazze'ye konuşlanacak uluslararası istikrar gücüne Türkiye'nin katılımı tartışılıyor.
Tel Aviv yönetimi, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yakın süreçte konuşlandırılması beklenen uluslararası istikrar gücüne asker göndermesine karşı olduğunu yinelemişti.
ABD yönetiminden ise Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımını destekleyen açıklamalar gelmişti.