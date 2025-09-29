Netanyahu, Trump'ın Gazze Barış Planını Değerlendirdi

(ANKARA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki çatışmalara son vermeyi amaçlayan 21 maddelik barış planı önerisine ilişkin "Rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın ortadan kaldırılması temel hedefimiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikan Fox News kanalına verdiği özel röportajda ABD Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili 21 maddelik önerisini değerlendirdi. Planın hala geliştirme aşamasında olduğunu söyleyen Netanyahu, "Rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın ortadan kaldırılması temel hedefimiz" ifadelerini kullandı. Netanyahu, "Umarım bu plan başarılı olur. Çünkü rehinelerimizin özgürlüğüne kavuşmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istiyoruz. Hem İsrailliler hem de Gazzeliler için yeni bir gelecek inşa etme zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Röportajda gündeme gelen, "Hamas liderlerine af teklif edilip edilmeyeceği" ve "Hamas liderlerinin Gazze dışına çıkarılması ve kalan bazı unsurlara af getirilmesi" konularına ilişkin Netanyahu, geçmişte "Hamas savaşmayı bırakır ve tüm rehineleri serbest bırakırsa, liderlerinin ülkeden ayrılmasına izin verebiliriz" şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Bu tür detayların müzakere edildiğini belirten Netanyahu, "Şu anda bu planın detaylarını konuşmak için erken" dedi.

"11 Eylül'den sonra El Kaide'ye New York'un yakınlarında bir devlet vermek gibi olur"

Netanyahu, Gazze'de geçici olarak Filistin yönetiminin görev almasını öngören önerilere ilişkin de daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bu fikre net bir şekilde karşı çıktığını söyledi. Netanyahu, "Bu, 11 Eylül'den sonra El Kaide'ye New York'un yakınlarında bir devlet vermek gibi olur" diye konuştu.

Filistin yönetiminin ciddi bir reform geçirmesi durumunda bile Gazze'de rol üstlenebileceğine dair şüphelerini dile getiren Netanyahu, "Bazı insanlar reform olacağına inanıyor. Ben pek inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"Başkan Trump ve ekibiyle, bölgedeki barış fırsatlarını değerlendirmek istiyoruz"

Trump'ın planı etrafında süren görüşmeleri, daha geniş bir bölgesel istikrar çabası çerçevesinde değerlendiren Netanyahu, ABD ile olan iş birliğine dikkat çekti. İbrahim Anlaşmaları'nın gücünü vurgulayan Netanyahu, "Başkan Trump ve ekibiyle bölgedeki barış fırsatlarını değerlendirmek istiyoruz. Bu sadece mevcut anlaşmaları korumakla kalmayacak, başka ülkelerin de bu sürece katılması mümkün" dedi.