İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu'na Katılıyor
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na üye olma davetini kabul ettiğini açıkladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini kabul ettiğini ve liderlerden oluşacak Barış Kurulu'nun bir üyesi olacağını açıkladı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel