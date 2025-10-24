Haberler

Netanyahu, Trump'ın Baskısı ile Batı Şeria İlhak Planından Vazgeçti

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyarıları sonrasında Batı Şeria'yı ilhak etme planına desteğini çekti. Hükümet içindeki gerilim ve yerleşimcilerin tepkileri gündeme geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında, Batı Şeria'yı ilhak planına desteğini çekmesi Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri öfkelendirdi.

Netanyahu ve lideri olduğu Likud Partisi her zaman Batı Şeria'nın ilhakını desteklemesiyle biliniyordu.

Ancak gerek Trump gerekse ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın bu yönde atılacak bir adıma sıcak bakılmayacağını açıklamaları sonrasında Netanyahu'nun tavrı da değişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı 22 Ekim'de İsrail Meclisindeki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edilse de Netanyahu 23 Ekim'de çıkıp, partisinin Mecliste oylanan ilhak tasarısını desteklemediğini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin belediye meclislerinin çatı örgütü olan Yesha Konseyi Genel Müdürü Omer Rahamim'in konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi.

Rahamim, "Yerleşimciler, hükümetin ilhak tasarısına ilişkin performansına çok öfkelendi ve 'Netanyahu koalisyonunun' dış baskıların etkisiyle bu ve diğer yasaları desteklemekten vazgeçmesinden derin bir hayal kırıklığı duydu." ifadesini kullandı.

"ABD Başkanının, İsrail Başbakanından daha Siyonist ya da daha sağcı olmasının beklenemeyeceğini" kaydeden Rahamim, sorumluluğun Netanyahu ile hükümetinin omuzlarında olduğunu söyledi.

Batı Şeria'yı ilhak tasarısı ve ABD'den gelen tepki

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarı, 22 Ekim'de İsrail Meclisindeki ön oylamada, oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Amerikan Time dergisine verdiği mülakatta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

Trump, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını vermişti.

İsrail ziyaretini tamamlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de havalimanında konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

Vance, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken Mecliste ön oylamadan geçmesinin kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve bunu "aptalca" bulduklarını, Trump yönetiminin politikasının buna karşı olduğunu belirtmişti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise Meclisteki oylama "ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın İsrail ziyareti sırasında nifak tohumları ekmek için muhalefetin yaptığı kasıtlı bir siyasi provokasyon" olarak nitelendirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel
