Netanyahu, Trump ile Washington'da Görüşecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Temmuz'da Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği bildirildi. Ziyaretin, Gazze'de ateşkes müzakereleri ve Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi konularını kapsaması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Temmuz Pazartesi günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği bildirildi.

İsrail basınının, diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Netanyahu, gelecek hafta ABD'yi ziyaret edecek.

Netanyahu'nun ABD ziyareti kapsamında 7 Temmuz'da Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Washington'daki İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geleceği aktarıldı.

Witkoff'un da bu hafta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

Dermer'in gezisinin, Netanyahu'nun muhtemel Washington ziyaretine hazırlık amacıyla planlandığı ve Gazze'de ateşkes ile Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi konularının ele alınacağı aktarılmıştı.

ABD tarafının, Gazze'de ateşkes konusunda İsrail'e baskı yapmaya hazırlandığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor

Flaş iddia! Ali Koç, yeni yıldızını bu gece İstanbul'a getiriyor
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yetiştiği kulübün teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan mekanda tepki çeken "çay" uygulaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.