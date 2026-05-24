Haberler

Netanyahu, Trump'la "İran anlaşmasının nükleer tehdidi ortadan kaldırması" konusunda mutabık olduklarını savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile İran'ın nükleer programına ilişkin yapılacak anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması gerektiği konusunda mutabık olduklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yapılacak muhtemel anlaşmanın "nükleer tehdidi ortadan kaldırması" konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile mutabık olduklarını iddia etti.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptı ve İran'ın nükleer programı konusunda nihai bir anlaşmaya varılması için yapılacak müzakereler" hakkında ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini kaydetti.

"İran ile yapılacak her türlü nihai anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması gerektiği konusunda" Trump ile mutabık olduklarını ileri süren Netanyahu, bunun İran'ın nükleer tesislerinin sökülmesi ve zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması anlamına geldiğini iddia etti.

Netanyahu, Trump'ın, "İsrail'in Lübnan dahil tüm cephelerdeki tehditlere karşı kendini savunma hakkını" vurguladığını savundu.

ABD ve İsrail arasındaki ortaklığın en güçlü döneminde olduklarını ileri süren Netanyahu, İran'ın nükleer silahı olmayacağı iddiasında bulundu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam dudak uçuklatıcı! Salah'ın Fenerbahçe'den istediği maaş açıklandı

''Önceliği Türkiye!'' deyip Salah'ın Fener'den istediği maaşı duyurdu
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter

Zehir zemberek sözleri Kılıçdaroğlu'na: Dün abi diyen Özgür...
Andre Onana Trabzonspor'a veda etti

''Görev tamamlandı'' diyerek taraftarlarına resmen veda etti
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır

Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den 'yetki karmaşası' mesajı

CHP'de tahliye sürerken MHP'den dikkat çeken mesaj
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP'de yaşananların ardından Kaftancıoğlu'ndan manidar paylaşım