Netanyahu 'tartışmalı yargı düzenlemesi'nde müzakere mesajı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemenin, kitlesel protestoların gölgesinde Mecliste birinci oylamayı geçmesinin ardından "konuşma zamanının geldiğini" söyledi.

Netanyahu, oylamaya dair ulusa sesleniş konuşmasında, "İsrail vatandaşları şimdi konuşma zamanı. Övgüyle karşılayanların ve endişe duyanların seslerini duyuyorum." dedi.

Görüş ayrılıklarını konuşarak uzlaşıya varma ya da anlaşmazlıkları azaltmanın mümkün olduğunu söyleyen Netanyahu, anlaşma için tüm desteği vermeye hazır olduğunu belirterek "karşı cepheden kimsenin harekete geçmediğini" savundu.

Başbakan Netanyahu, konuşmasında, "Gelin konuşalım, şimdi burada, ön şart, mazeret olmaksızın. Bu sayede İsrail ve vatandaşlarının iyiliği için geniş bir uzlaşıya varabiliriz." ifadelerini kullandı.

Muhalefet lideri Lapid'den "yalan ve saptırma" tepkisi

Ana muhalefet lideri Gelecek Var Partisi Başkanı Yair Lapid ise yaptığı açıklamada, müzakere çağrısını "yalan ve saptırma" şeklinde niteleyerek "Netanyahu'nun önce tüm yasama sürecini durdurduğunu Cumhurbaşkanı'na bildirmesi ve bu çatı altında bir müzakere talep etmesi gerektiğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD ve İsrail halkının, hükümetten "bu huzursuzluğu gidermesini ve diyalog kurmasını istediğini" aktaran Lapid, bunun aksine İsrail'in ekonomisi ve güvenliğine zarar veren bu demokrasi karşıtı yasama için Netanyahu iktidarını aceleci biçimde hareket etmekle suçladı.

Muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz da "müzakerenin anlamı olmadığını, tarihin Netanyahu'yu yargılayacağını" belirtti.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi

Hükümet kanadı, tartışmalı düzenlemenin "yargının yürütme üzerindeki tahakkümünü azaltacağını" savunurken karşıtları, yasa teklifinin "erkler arasındaki güç ayrımını iktidar lehine değiştireceğini" belirtiyor.

Eski siyasetçi, yargı ve emekli ordu mensupları, iş dünyası, istihbarat, güvenlik bürokrasisinden isimler ve farklı meslek grupları, yargı düzenlemesi aleyhine açıklamalar yapıyor.

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümeti, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın hakimlerin atamasında söz sahibi olmasını öngören yasa teklifinin birinci oylamasını hafta başında Meclisten geçirmişti.

Tartışmalı yargı düzenlemesinin Meclisteki ilk tur oylaması, on binlerce göstericinin ülke genelinde gün boyu süren protestolarının gölgesinde gerçekleşmişti.

Başbakan Netanyahu liderliğindeki hükümetin Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması ve İsrail sokağında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı merci olarak görev yapan Yüksek Mahkeme, "yarı-anayasa" olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı gördüğü durumlarda Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümetinin açıkladığı yargı düzenlemesi, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisini Yüksek Mahkemenin elinden almayı içeriyor.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını ifade etmişti.