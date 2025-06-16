Netanyahu: Tahran'ın Tahliyesi Gündemde

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın açıklamalarının ardından Tahran'ın tahliyesi gerektiğini duyurdu. Netanyahu, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran'ı kontrol ettiğini öne sürdü ve İran'a yönelik saldırıların amacının nükleer tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Tahranlıları tehdidinin ardından " Tahran'ın tahliye edilmesi" mesajını verdi.

Netanyahu, Tel Nof Hava Üssü'nü ziyaretinin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"İsrail Hava Kuvvetlerinin, Tahran'ın hava sahasını kontrol ettiğini" öne süren Netanyahu, "nükleer tehdit ve İran'ın askeri yeteneklerini ortadan kaldırma hedeflerine ulaşma yolunda olduklarını" iddia etti.

Netanyahu, "Tahran vatandaşlarına (kenti) tahliye edin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Katz, İran'ın yaptığı misillemelere "İsrail'de sivilleri hedef aldığını bunun da bedelini Tahran sakinlerinin ödeyeceğine" yönelik açıklamada bulunmuştu.

Tepkilerin ardından yazılı açıklamasında Katz, "Tahran sakinlerine fiziki zarar verme niyetinde olmadıklarını" iddia etmişti.

??????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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