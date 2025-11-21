Haberler

Netanyahu: Suriye, Rus Güçlerini Güneyde Konuşlandırmaya Çalışıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Rus güçlerini Suriye'nin güneyine yerleştirmeye çalıştığını ifade etti. Netanyahu, Suriye'nin işgal altındaki bölgeleri ile ilgili güvenlik anlaşmalarındaki ilerlemenin durduğunu belirtti.

İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu kabine toplantısında yaptığı değerlendirmede, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Rus güçlerini Suriye'nin güneyine konuşlandırmaya çalıştığını" söyledi.

Jerusalem Post gazetesi, dün akşam Netanyahu başkanlığında yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısında Suriye konusunun da gündeme geldiğini aktardı.

Habere göre toplantıda Netanyahu, Şam yönetiminin Rus heyetini Suriye'nin güneyinde sınıra yakın bölgelere götürdüğü ziyarete değinerek, "(Şara) Rusları oraya (Suriye'nin güneyine) getirmeye çalışıyor." yorumunda bulundu.

Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile 10 Kasım'da Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası "her şeyi yapmaya başladığını" savunan Netanyahu, bu görüşmenin ardından Suriye Cumhurbaşkanı'nın "kibirlendiği" imasında bulundu.

Rus ordusuna ait bir askeri konvoyun geçen hafta Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı bir başka konvoyun eşliğinde Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde birden fazla noktada keşif faaliyeti gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Netanyahu da 19 Kasım'da Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun işgal ettiği Suriye'deki tampon bölgeye gitmişti.

Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.