Netanyahu, Suriye ile Güvenlik Anlaşması Görüşmelerinde İlerleme Olduğunu Açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra çok sayıda saldırı düzenledikleri ve güneyindeki tampon bölgeyi işgal ettikleri Suriye ile güvenlik anlaşması için yapılan görüşmelerde ilerleme olduğunu söyledi.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, Suriye ile İsrail arasında yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan ve Suriye'ye düzenledikleri saldırılara işaret eden Netanyahu, bu saldırıların "kuzeydeki komşularıyla" barışa kapı araladığını öne sürerek "Suriyelilerle iletişim halindeyiz, görüşmelerde biraz ilerleme kaydedildi. Fakat henüz konuşmak için çok erken." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İbrani takvimine göre yeni yılın kutlandığı bu sene 22-24 Eylül tarihlerine denk gelen Roş Aşana'ya atıfla İsrail'in "birlik ve zafer" yılını geride bıraktığını iddia etti ve başta İran olmak üzere çok sayıda ülkede düzenledikleri saldırıları hatırlattı.

Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası arenalarda Filistin devletini tanıma yönünde yapılan çağrılara değinen İsrail Başbakanı, Filistin devletinin bağımsızlığının tanınmasının İsrail'in varlığına tehdit olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, kabinenin ülkenin kuzeyinde inşa faaliyetleri ve yapay zeka gibi konularda kararlar alacağını belirtti.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik şefleriyle Suriye ile yürütülen müzakereleri ele alacağını aktarmıştı.

İsrail'in Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu iddia edilmişti

İsrail yönetiminin "birkaç hafta önce" Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu ve Şam yönetiminin henüz yanıtlamadığı öneri üzerinde çalıştığı ileri sürülmüştü.

Amerikan Axios sitesinin haberine göre, Tel Aviv'in sunduğu ileri sürülen öneride, Suriye ile İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri arasında yer alan tampon bölgenin Suriye tarafına 2 kilometre daha genişletilmesi yer alıyor.

Öneriye göre, Şam'ın güneybatısındaki bölgenin A, B ve C şeklinde üç bölge olarak sınıflandırılıp her bölgeye göre ne tür silahların konuşlandırılabileceği detaylandırılacak.

Tampon bölgeye yakın yerlerde Suriye askerlerinin ve ağır silahların konuşlandırılmasına izin verilmeyecek. Ancak Suriye polisi ve iç güvenlik güçleri tampon bölgeye yakın yerlerde görev yapabilecek.

Öneride ayrıca Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi isteniyor.

Bu şartlar karşılığında İsrail, stratejik öneme sahip Cebel eş-Şeyh Dağı'ndaki (Hermon Dağı) 2 nokta hariç Aralık 2024'ten bu yana işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli olarak çekilmeyi teklif ediyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, 17 Eylül'de ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığı bir toplantıda İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldiği bildirilmişti.