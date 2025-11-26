Netanyahu, Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'ndan tansiyonu düşürmelerini istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'teki güvenlik zafiyeti nedeniyle Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında yaşanan gerilimin düşürülmesini istedi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Savunma Bakanı Katz'ın Genelkurmay Başkanı Zamir ile ortak görüşmeyi reddetmesi üzerine, her iki isimle ayrı ayrı bir araya geldi.

Kriz, Savunma Bakanı Katz'ın pazartesi günü, kendisine danışılmadan üst düzey subayların görevden alınması üzerine ordudaki üst düzey atamaları dondurma kararı almasıyla patlak verdi.

Görevden almaların nedeninin 7 Ekim'i önlemedeki başarısızlıklar olduğu bildirilirken, bu adım Katz ile Zamir arasında yeni bir çatışmaya yol açtı.

Atamaların dondurulması kararının ardından Genelkurmay Başkanı Zamir, Katz'ı güvenliğe zarar vermekle suçlayan sert bir bildiri yayımladı. Anlaşmazlığın kamuoyuna yansıması üzerine Netanyahu, "durumu açıklığa kavuşturmak" amacıyla tarafları ofisine çağırdı.

Katz, üçlü görüşmeyi reddetti

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Katz, Netanyahu'ya üçlü bir toplantıya katılmayı reddettiğini ve kendisiyle baş başa görüşmek istediğini iletti.

Israel Hayom gazetesi ise görüşmelerin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında ayrı ayrı şekilde ve planlanandan uzun sürdüğünü aktardı. Gazeteye göre Netanyahu, taraflardan "kamuya açık çatışma konusunu manşetlerden uzak tutmak için ortamı sakinleştirmelerini" talep etti.

Kanal 12 televizyonu da Katz'ın Zamir ile görüşmeyi reddetmesini, güvenlik kurumunun zirvesindeki gerilimin ve iki isim arasındaki anlaşmazlığın "zirveye ulaştığının" bir göstergesi olarak yorumladı.

Savunma Bakanı Katz, pazartesi günü ayrıca, Emekli Tümgeneral Sami Turgeman liderliğindeki ordu komisyonunun 7 Ekim başarısızlığına ilişkin bulgularının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi talimatını vermiş ve askeri atamaları 30 gün süreyle dondurmuştu.

Katz konuya ilişkin açıklamasında, "Başbakan'a, Savunma Bakanı'na ve İsrail hükümetine tabi olduğunu çok iyi bilen Genelkurmay Başkanı'nı takdir ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sert üsluplu açıklama

Genelkurmay Başkanı Zamir ise sert ifadeler kullandığı açıklamasında, 12 tuğgeneral ve tümgeneralin 7 ay boyunca hazırladığı, ordu komutanı tarafından onaylanan ve bakana bizzat sunulan bir raporun sorgulanması kararının şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Zamir'e göre rapor, başlangıçtan itibaren Genelkurmay Başkanı'nın ordu içinde soruşturmaların kalitesini değerlendirmek ve kapsamlı dersler çıkarmak amacıyla hazırlanması için tasarlanmıştı, siyasi amaçlı değil.

Katz'ın atamaları dondurma kararını değerlendiren Zamir, atamaların durdurulmasının, İsrail ordusunun güvenliğine ve gelecekteki zorluklara karşı kabiliyet ve hazırlığına zarar vereceğini ifade etti.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın Zamir'e yakın kaynaklara dayandırarak pazartesi akşamı yayınladığı haberde, Zamir'in, Katz'a karşı yayınladığı kamuoyu açıklamasının, görevden alınması dahil olmak üzere geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğinin farkında olduğu belirtildi.

İsrail medyasında Katz'ın görevden alınabileceği ve yerine Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın atanabileceği yönünde haberlere yer verildi.

Ancak İbranice internet sitesi Walla'nın ismi açıklanmayan bir siyasi kaynağa dayandırarak verdiği haberde, hükümette bakanlar arasındaki ilişki sisteminin istikrarlı ve saygılı olduğu ifade edildi.

Haberde ifadelerine yer verilen siyasi kaynak "Bu yayınlar yanlıştır; çıkar gruplarının bir örtbas etme çabasıdır. Bizim tahminimize göre, çıkar grupları olan askeri kuruluşlardan geliyorlar. Böyle bir şey yok." dedi.

Görevden almalar ve azarlama

Zamir, 23 Kasım'da üst düzey ordu komutanlarının görevden alındığını duyururken, 7 Ekim'deki başarısızlıktan dolayı diğerlerini de azarladı.

Bunlar arasında Askeri İstihbarat "Aman" eski başkanı Aharon Haliva, Güney Komutanlığı eski komutanı Yaron Finkelman ve Harekat Dairesi eski başkanı Udi Basiok da bulunuyor.

Söz konusu subaylar daha önce liderlik görevlerinden uzaklaştırılmıştı ancak yeni önlemler cezalandırıcı nitelikte olup, ordudaki yedek hizmetlerinin tamamen sona erdirilmesini de içeriyor.

Yediot Aharonot gazetesinin 24 Kasım'daki habere göre, Katz, Zamir'in kararlarını medyadan öğrendi.

KAN'ın haberinde, bu gelişmelerin Zamir'in Turjeman tarafından hazırlanan kapsamlı raporu almasından yaklaşık iki hafta sonra yaşandığı kaydedildi.

Turjeman, Gazze'den sorumlu ordunun Güney Komutanlığı'nın eski başkanıydı ve 7 Ekim saldırısını soruşturmak üzere kurulan ordu ekibine başkanlık etmekle görevlendirilmişti.

7 Ekim olaylarında görevde bulunan bazı üst düzey yöneticiler ve subaylar, bir miktar sorumluluk taşıdıklarını belirterek istifa etmişlerdi.

Bunlar arasında dönemin Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Güney Komutanlığı Başkanı Finkelman, Harekat Daire Başkanı Oded Basiuk ve "Aman" Başkanı Haliva da vardı.

Turjuman'ın 140 sayfalık raporunda, ordunun 7 Ekim'deki başarısızlıklarının başlıca nedenleri ortaya konuldu.

Raporda yer alan nedenler arasında; "Ordunun Gazze Şeridi ve Hamas'a yönelik stratejik ve operasyonel konseptleri arasında bir uçurum olması, bu durumun istihbaratın gerçeği ve tehdidi anlamada ve bilgi aktarmada başarısız olmasına yol açması" yer alıyor.

Times of Israel'e göre, "6-7 Ekim gecesi karar alma sürecindeki kusurlar ve güç kullanımı" da başarısızlık nedenleri arasında bulunuyor.

Yetkililer, 7 Ekim'de yaşananların, Tel Aviv'in ve ordunun dünyadaki imajına büyük zarar verdiğini ve İsrail'in en büyük istihbarat ve askeri başarısızlığı olduğunu belirtiyor.

Zamir'in Mart 2025'te atanmasından bu yana, özellikle 7 Ekim soruşturmaları ve ağustos ayında bakanla önceden koordinasyon sağlanmadan yapılan bir dizi ordu ataması konusunda Katz ile sık sık anlaşmazlıklar yaşanıyor.

İsrail medyasına göre, Katz daha sonra ekim ayında askeri sekreteri Guy Marquezno'yu Washington'a askeri ataşe olarak atamaya çalıştı ancak Zamir tarafından reddedildi.