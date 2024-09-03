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Netanyahu, rehine krizinde ateşkes taleplerini geri çevirdi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, altı rehinenin daha cesedine ulaşılmasının ardından ateşkes taleplerini geri çevirdi. Protestolar devam ediyor.

NARİN DİRİ

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, altı rehinenin daha cesedine ulaşılmasının ardından İsrail'de gündemi saran protestolara, rehine ailelerinin ve ABD yönetiminin çağrılarına rağmen ateşkes taleplerini geri çevirdi. Netanyahu, ateşkesin "Altı rehinenin öldürülmesinin ardından taviz vermemiz, Hamas'a 'daha çok rehine öldürürseniz daha çok taviz alırsınız" mesajı vermek anlamına geleceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile ateşkes ve rehinlerin serbest bırakılması anlaşmasının acilen imzalanması için uluslararası ve yerel baskı ile karşı karşıya. Gazze şeridinde dün altı rehinenin daha cesedine ulaşılmasının ardından, İsrail'de, Hamas ile rehinlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varamayan Netanyahu hükümetini protesto etmek isteyen on binlerce İsrailli sokaklara döküldü.

Netanyahu, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de acil bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini söyledi. Netanyahu, ateşkes görüşmelerindeki temel anlaşmazlık noktalarından biri olarak görülen "Philadelphia koridorunun" kontrolünün İsrail'de kalması konusundaki ısrarını devam ettirdi.

İsrail Başbakanı, Gazze ve Mısır sınırındaki koridorun Hamas'a bırakılmasının Hamas'a yeniden silahlanma imkanı vereceğini ve Hamas'ın İsrail için gelecekte de bir tehdit olmaya devam edeceğini söyledi. Hamas'ın İsrail'i sorumlu tuttuğu rehine ölümlerinden sonra ateşkes konusunda taviz vermenin Hamas'a "daha çok rehine öldür daha çok taviz al" mesajı anlamına geleceğini ifade etti. Netanyahu'nun "Philadelphia korudoru"nun kontrolünün İsrail'de kalması konusundaki ısrarı, ateşkes olasılığını zayıflatan bir unsur olarak görülüyor.

İngiltere İsrail'e silah ihracatını kısmi olarak durdurdu, Biden Netanyahu'yu yeterince çaba göstermemekle suçladı

Netanyanhu hükümetine Batılı müttefiklerinden de ateşkes baskısı giderek artıyor. İngiltere, İsrail'e silah ihracatında kısıtlama yapacağını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, "yapılan hukuki incelemenin kısıtlama getirilecek silahların uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde kullanıma açık bir risk taşıdığı" sonucuna vardığını belirtti.

Washington'da ise gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Joe Biden, ağustosun ortasında Mısır, Katar ve ABD'nin diplomatik çabalarıyla başlayan ateşkes görüşmelerinde nihai bir teklif sunmaya "çok yakın" olduklarını ifade etti. Ancak başka bir soru üzerine, Netanyahu'nun rehinelerin serbest bırakılması için yeterince çaba göstermediğini düşündüğünü söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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