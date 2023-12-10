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Netanyahu, Putin'e Rusya'nın İsrail karşıtı tutumunu iletti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova-Tahran yakınlaşmasından dolayı 'sert eleştirilerini' ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) tutumu nedeniyle 'memnuniyetsizliğini' iletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova-Tahran yakınlaşmasından dolayı "sert eleştirilerini" ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) tutumu nedeniyle "memnuniyetsizliğini" iletti.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ile Putin telefonda "Hamas'a karşı yürütülen savaş ve bölgedeki durumu" görüştü.

BM ve diğer uluslararası mecralarda Rus yetkililerin İsrail karşıtı tutumundan dolayı "memnuniyetsizliğini" Putin'e aktaran Netanyahu, "Rusya ve İran'ın tehlikeli yakınlaşmasına karşı sert eleştirilerini" dile getirdi.

Netanyahu, "İsrail gibi terör saldırısına uğrayan herhangi bir ülkenin daha az bir güçle karşılık vermeyeceğini" savundu.

Gazze Şeridindeki esirlerden İsrail-Rus vatandaşı bir kişinin bırakılmasında Rusya'nın çabasını takdir ettiğini aktaran Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin getirilmesi için "tüm yöntemleri, diplomatik ve askeri seçenekleri kullanacağını" paylaştı.

Netanyahu, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün Gazze Şeridindeki İsrailli esirleri ziyaret edebilmesi için Rusya'dan baskı yapmasını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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