Netanyahu'nun Ultra Ortodoks müttefikleri, askerlikten muafiyet yaşının düşürülmesini istiyor

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin koalisyon ortağı Ultra Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudilik Partisinden Kudüs İşleri Bakanı Meir Porush, Harediler için askerlikten muafiyet yaşını düşürmemesi halinde Netanyahu'nun "başbakanlığı bırakması" gerektiğini söyledi.

İsrail basınındaki haberlere göre, koalisyon ortağı Birleşik Tevrat Yahudilik Partisi ve Şas, Netanyahu'dan Haredilerin askerlikten muafiyetinin yasalaşmasını talep ediyor.

Birleşik Tevrat Yahudilik Partisinden Kudüs İşleri Bakanı Meir Porush, bir gazeteye verdiği röportajda, hükümetin kuruluşunda Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ile imzaladıkları koalisyon anlaşmalarında mutabık kalınan "Tevrat eğitimini Yahudilik mirasının temel bir parçası" olarak öngören yasanın geçirilmesi sözünün tutulmasını istedi.

Porush, röportajında Netanyahu'ya seslenerek, yasayı geçirmemesi halinde "başbakanlığı bırakması ve evine dönmesi gerektiğini" söyledi.

Basındaki haberlere göre, Netanyahu, koalisyon içindeki Ultra Ortodoks partiler Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik liderleriyle yaptığı görüşmelerde, bütçenin 29 Mayıs'a kadar Meclisten geçirilmesi gerektiğini hatırlatarak, bu süreçte ortaya konulacak "koalisyon bütünlüğünün" ardından söz konusu yasanın gündeme getirilmesini talep etti.

Ultra Ortodoks parti liderlerinin, askerlikten muafiyet yaşının düşürülmesi taleplerinden vazgeçmediği ancak yasa değişikliğinin ertelenmesi konusunda Netanyahu'nun isteğini kabul ettiği paylaşıldı.

İsrail'de Haredilerin askerlik hizmetinden muafiyeti tartışması

İsrail'de büyük çoğunluğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyon civarındaki ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı büyük oranda reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerini yaşayacak uygun ortam bulunmadığı gibi gerekçelerle askerlik yapmayı da reddediyor.

İsrail'de kadın ve erkekler için 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kursları'nda (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail basınındaki haberlerde, Ultra Ortodoks partilerin, çıkartılacak yeni yasayla zorunlu askerlikten muafiyet yaşının 26'dan 21'e düşürülmesini talep ettiği ancak ordunun buna karşı çıktığı belirtiliyor.

İsrail'de Haredi topluluğunun askerlik hizmetinden muaf kalması ve aldığı devlet yardımları tartışma konusu olarak öne çıkıyor. Hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolarda da Haredilerin zorunlu askerlik hizmetine katılmaması sıkça eleştiri konusu oluyor.