Netanyahu'nun partisinden 'ateşkes karşıtı' aşırı sağcı Bakan'a rest: 'Hükümette kalmak zorunda değilsin'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında bu sabah varılan ateşkese karşı çıkan aşırı sağcı siyasetçi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i sert bir dille uyardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında bu sabah varılan ateşkese karşı çıkan aşırı sağcı siyasetçi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i sert bir dille uyardı.

İsrail hükümetindeki aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Lideri Ben-Gvir, hükümetin Gazze'ye "yumuşak" yaklaşımı üzerine bugün Meclis'teki oylamaları boykot edeceğini duyurdu.

Netanyahu'nun partisi Likud, Ben-Gvir'e tepki göstererek, "İsrail'in önündeki hassas ve kapsamlı güvenlik meselelerinin emniyet otoriteleri, ordu, Savunma Bakanı ve Başbakan tarafından yönetildiği" açıklamasında bulundu.

Likud'un açıklamasında, "Bu tartışmalara taraf Başbakan bu konulara karar verir. Eğer ki Ben-Gvir bunu beğenmiyorsa hükümette kalmak zorunda değil." ifadelerine yer verildi.

İsrail basını, Likud partisinden isimlerin daha önce de Ben-Gvir'in çıkışlarına tepki gösterdiğini ancak ilk defa partinin kurum olarak bu konuda açıklama yaptığına dikkati çekti.

Ne olmuştu?

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevinde olan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne 30'dan fazla roket atılmıştı.

Gazze'den atılan roketlerin, yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Roket atışlarına karşı İsrail savaş uçakları da Gazze'yi bombardımana tutmuştu.

Bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlandığı bildirilmişti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde başlattığı hava saldırısında 58 yaşındaki Filistinli Haşil Mübarek'in hayatını kaybettiğini, 5 Filistinlinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, durum değerlendirmesinin ve komuta kademesinin emirleri doğrultusunda bölgede "tam rutine dönüldüğü" kaydedilmişti.