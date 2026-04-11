İsrail Başbakanı Netanyahu, Yolsuzluk Davası İçin "Güvenlik Gerekçesiyle" Erteleme Talep Etti

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasında ifadesinin ertelenmesini talep etti. Güvenlik durumu ve bölgedeki gelişmeler nedeniyle iki hafta süreyle ifade veremeyeceğini açıkladı.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası kapsamında pazar günü alınması planlanan ifadesinin "bölgedeki güncel güvenlik durumu gerekçeleriyle" ertelenmesini talep etti. İran ve ABD arasında varılan ateşkes, İsrail'de olağanüstü halin kaldırılması ve Netanyahu'nun davasının görülmesinin önünü açmıştı.

Jerusalem Bölge Mahkemesi'ne dün sunulan dilekçede, İran savaşı sırasında alınan olağanüstü hal kararının çarşamba günü ilan edilen geçici ateşkes nedeniyle kaldırıldığı ve duruşmaların pazar günü yeniden başlamasının öngörüldüğü hatırlatıldı. Netanyahu'nun avukatı, savunma tarafının aslında bir tanığın ifadesinin dinlenmesine devam etmeye hazır olduğunu, ancak Başbakanın bizzat ifade veremeyeceğini bildirdi.

Dilekçede, "İsrail Devleti'nde ve son dönemde tüm Orta Doğu'da yaşanan dramatik gelişmelerle bağlantılı gizli güvenlik ve diplomatik nedenler nedeniyle, Başbakan en az iki hafta süreyle bu yargılamada ifade veremeyecektir" denildi.

İsrail medyasında Netanyahu'nun erteleme talebine gerekçe oluşturan gizli ayrıntıları içeren mühürlü bir zarfın da mahkemeye sunulduğu, savcılığın yanıtının ardından mahkemenin karar vereceği belirtildi.

2019'da başlayan soruşturmaların ardından rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla hakkında dava açılan Netanyahu tüm suçlamaları reddediyor. 2020'de başlayan ve hapis cezasıyla sonuçlanma ihtimali bulunan dava, bölgesel çatışmalar nedeniyle defalarca ertelendi.

Kaynak: ANKA
