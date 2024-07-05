Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes müzakereleri için heyet gönderme kararı

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ÇEKİM TARİHİ: 4 Temmuz 2024

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1. Netanyahu'nun çeşitli görüntüleri (Kaynak: Hükümet Basın Ofisi)

2. Rehinelerin serbest bırakılmasından çeşitli görüntüler (Kaynak: İsrail Savunma Kuvvetleri/Hükümet Basın Ofisi)

3. İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarından çeşitli görüntüler (Kaynak: İsrail Savunma Kuvvetleri)

İsrailli üst düzey bir yetkili Perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de Hamas ile ateşkes anlaşması ve rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelerde bulunmak üzere bir heyet gönderilmesini onayladığını bildirdi.

İsrail'in Mısır yahut Katar'da gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmelere katılma kararı, ABD'nin desteklediği Katarlı ve Mısırlı arabulucuların, anlaşma önerisine Hamas'ın verdiği yanıtı İsrail'e iletmesinden bir gün sonra geldi.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, "Başbakan Netanyahu ön değerlendirmenin ardından, müzakere heyetinin gönderilmesini onayladı" dedi.

Kaynak, İsrail'in "ancak tüm hedeflerine ulaştıktan sonra savaşın sona ermesini kabul edeceğini" bir kez daha yineledi.

İsrail devletine ait Kan TV'nin Perşembe günü yayımladığı bir habere göre, hükümet yetkilileri bir anlaşmaya varılması olasılığı hakkında "iyimser" olduklarını dile getirerek, Hamas'ın yanıtını dolaylı müzakerelerin başlangıcından bu yana verilen "en iyi yanıt" olarak nitelendirdi.

Hamas, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, önerilen anlaşma hakkında Katarlı ve Mısırlı arabulucularla istişare ettiğini belirtmişti. Açıklamada, "Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmak için arabulucu kardeşlerimizle fikir alışverişinde bulunduk" ifadesi kullanılmıştı.

Bu son gelişme, yaklaşık 9 aydır devam eden saldırıların sonlandırılmasını görüşmek üzere yeni bir çabaya işaret ediyor. Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, bölgeye düzenlenen saldırılarda 38.000'den fazla Filistinli öldürüldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor. (XHTV)