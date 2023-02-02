Netanyahu'nun Fransa ziyaretinde ana gündem maddesi İran olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa'ya yapacağı ziyarette ana gündem maddesinin İran konusu olacağını belirtti.

Netanyahu, Fransa ziyareti öncesi Tel Aviv yakınlarındaki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Netanyahu, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere ülkeden ayrılıyorum. Tabi ki görüşmemizin ana gündemini İran, onun saldırganlığı ve nükleer silah sahibi olma arzusuyla mücadele için yürütülen çalışmalar olacak." dedi.

İsrail Başbakanı, Fransa'daki Yahudi toplumu ile İsrail'de yatırım yapmak isteyen Fransa'daki iş dünyasının temsilcileriyle de görüşeceğini kaydetti.

Çad'ın, İsrail'de büyükelçilik açmasına da değinen Netanyahu, "Yıllar süren gizli görüşmeler ve Çad'a gerçekleştirdiğim ziyaretlerin ardından bugün Çad Devlet Başkanı Itno'nun da katılımıyla büyükelçiliği açtık. Bugün tarihi bir gündü." diye konuştu.

Netanyahu'nun Fransa ziyareti, hükümetin kurulduğu Aralık 2022'den bu yana yurt dışına yaptığı ikinci ziyaret olacak. Netanyahu geçen ay da Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyarette Kral 2. Abdullah'la görüşmüştü.

Netanyahu'nun Fransa ziyaretinin cumartesi akşam sona ermesi bekleniyor.