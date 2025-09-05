Netanyahu'nun Filistinlilere Sürgün Teklifine Mısır'dan Sert Tepki

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini isteyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha hedef aldığı Kahire yönetiminin Gazze'deki Filistinlileri "iradeleri dışında hapsettiğini" iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın İsrail ordusunun şiddetli saldırılar yürüttüğü Gazze Şeridi'nden "ayrılmak isteyen sakinleri iradesine aykırı olarak Gazze'de hapsettiği" öne sürüldü.

Öte yandan Netanyahu'nun, şiddetli saldırılar ve insani yardım ambargosuyla ölüme ve kıtlığa sürükledikleri Gazze Şeridi'nde her bireyin "ikamet yerini serbestçe seçme hakkının olduğunu" savunduğu da ileri sürüldü.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklaması, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Tel Aviv yönetiminin Gazzelileri sürgün etme niyetine bugün "Yerinden edilme bir seçenek değil, Mısır için kırmızı çizgidir ve buna izin vermeyeceğiz." ifadeleriyle karşı çıkmasının ardından geldi.

Netanyahu'dan Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı çıkan Mısır'a tepki

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabında "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine değinmişti.

Netanyahu, "Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim, ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Mısır'dan zorla "yerinden edilmelerin kapısı olmayacağız" vurgusu

Netanyahu'nun Mısır'ı suçlayan sözlerine Kahire yönetiminden sert tepkiler gelmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin Filistin davasının tasfiyesine asla ortak olmayacağı ve yerinden edilmelerin kapısı haline gelmeyeceği vurgulanmıştı.

İsrail'in bölgede sürdürmeye çalıştığı kaos ortamına karşı durulması, ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya Refah Sınır Kapısı'nı Filistinlilerin kendi topraklarından çıkmaları için değil, 1948'de İsrail tarafından işgal edilen ata topraklarına dönmeleri için açması çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı'nı sadece Filistinlilerin tekrar sürgün ve diasporaya gönderilmesi için açmak istediğine dikkati çeken Raşvan, "Sen sözünde durmalısın; Filistinlilerin yönlerini özgürce seçme hakkı vardır. Onlara sadece çıkış yönünü senin belirlemen, zorla göç ettirmektir ve Mısır buna katılmayacaktır." şeklinde konuşmuştu.