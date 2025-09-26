Haberler

Netanyahu'nun BM Konuşması Gazze'de Hoparlörlerle Dinletilecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması, Gazze Şeridi'nde hoparlörlerden Filistinlilere dinletilecek. Bu durum, bölgede yaşanan insani krizi daha da derinleştiriyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri büyük bir insanlık felaketine yol açtığı ve soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma hoparlörle Filistinlilere dinletilecek.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne hoparlörler kurulmasını istedi.

İsrail ordusu ve Başbakanlık Ofisi'nin konuya ilişkin soruları yanıtlamayı reddettiği belirtilen haberde, Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının Gazze'deki Filistinlilere çeşitli noktalara kurulacak hoparlörlerden dinletileceği kaydedildi.

Gazze'deki kara unsurlarının Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin uzağında konuşlandırıldığına, fakat hoparlörleri kurmak için bu bölgelere yaklaşmak zorunda kalacaklarına işaret edildi.

Netanyahu'nun bugün 16: 00'da (TSİ) BM Genel Kurulu'nda konuşması bekleniyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
