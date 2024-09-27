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Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki Konuşması Protesto Edildi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 79'uncu BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptıktan sonra birçok ülkenin delegasyonu, içinde Türk heyetinin de bulunduğu protestolarla salonu terk etti. Netanyahu, konuşmasında İran'ı hedef alarak sert mesajlar verdi. Gazze'de ateşkes konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 79'uncu BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Konuşması sırasında Kurul'da yer alan içlerinde Türk heyetinin de yer aldığı birçok ülkenin delegasyonu Netanyahu'yu protesto ederek alkışlarla salonu terk etti.

Binyamin Netanyahu, 79'uncu BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için ABD'nin New York kentine gelmişti. Türkiye'yi temsilen Genel Kurul'da yer alan Türk heyeti de dahil olmak üzere birçok ülkenin delegasyonu, konuşma yapmak için kürsüye çıkan Netanyahu'yu alkışlarla protesto etti ve salonu terk etti.

New York'da Netanyahu'nun kaldığı otelin önünde dün geceden bu yana protesto gösterileri düzenleniyor.

Netanyahu: " İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerekiyor"

Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, İran'a yönelik "tehdit" mesajlarına yer verirken, geçtiğimiz yıl gerçekleşen 7 Ekim saldırılarının İsrail ve Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesinden sonra geldiğini söyledi ve Hamas'ın saldırısında birçok İsraillinin öldürüldüğünden kaydetti.

Netanyahu, "Eğer İran ve İran'a bağlı örgütler, İsrail'e saldırmaya devam ederse biz de daha sert bir şekilde asla geri adım atmadan karşılık vermeye devam edeceğiz" dedi. Bütün dünya ülkelerini İsrail'den yana olmaya çağıran Netanyahu, Hamas'ın tünellerinin Avrupa'daki tüm metro hatlarından daha geniş olduğunu ileri sürdü. "İran'ın asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini" ifade eden Netanyahu, ABD ve diğer bütün devletlerin bu konuda İran'ı baskı altına alması gerektiğini savundu.

Netanyahu, konuşmasında ateşkesten söz etmedi

Gazze'de ateşkese ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Netanyahu, Gazze ve Lübnan'daki bölgesel savaşın ve gerilimin tırmanışını düşürmeye yönelik de herhangi bir görüş belirtmedi.

Öte yandan, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması, İsrail ile Hizbullah arasında ABD öncülüğünde yapılan ateşkes önerisini reddetmesi ve savaşa devam etme sözü vermesinden sadece bir gün sonra gerçekleşti. Bu hafta başında açıklanan anlaşmaya göre, 21 günlük geçici bir ateşkes olacağından bahsedilmişti.

İsrail ayrıca dün devam eden askeri çabaları desteklemek üzere 8.7 milyar dolarlık bir yardım paketi için ABD ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki Konuşması Protesto Edildi
Kaynak: ANKA / Güncel

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