Netanyahu'nun açıklamaları ateşkes müzakerelerini zora soktu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas ile esir takası mutabakatı müzakereleri devam ederken Gazze'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırıdan vazgeçmeyecekleri yönündeki açıklamalarının görüşmeleri zora soktuğu bildirildi.

The New York Times'a konuşan İsrailli bir yetkili, Mısır ve Katar arabuluculuğunda yürütülen yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatının şu anda "krizde" olduğunu söyledi.

Yetkili, Netanyahu'nun, İsrail'in Refah'a operasyon gerçekleştireceklerini taahhüt eden açıklamalarının esir ve ateşkes mutabakatı müzakerelerinde Hamas'ın pozisyonunu "sertleştirmesine" yol açtığını iddia etti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı duyurulurken, gazeteye konuşan İsrailli yetkili, Hamas'ın, İsrail'in, mutabakatın sadece bir kısmını uygulamaması ve savaşa devam etmemesine dair garanti beklediğini kaydetti.

Öte yandan, gazeteye konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ise "(Mutabakata) Çok yakındık ancak Netanyahu'nun dar görüşlülüğü anlaşmayı bozdu." ifadelerini kullandı.

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı müzakereleri Kahire'de görüşülürken, Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini taahhüt etmişti.

Gazze'de yerinden edilenlerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe edilirken, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, Refah'ı işgal etme tehdidini sürdürüyordu.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" söylemişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.