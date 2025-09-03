Netanyahu, Mısır'a Doğal Gaz İhracat Anlaşmasına Onay Vermedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ağustos'ta yapılan Mısır'a doğal gaz ihracat anlaşmasının kendi onayı olmadan hayata geçirilmemesi talimatını verdiği ileri sürüldü.

Israel Hayom gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun, Leviathan ortakları ile Mısır arasındaki gaz anlaşmasının kendisinin onayı olmadan ilerlememesi talimatını verdiği ileri sürüldü.

Netanyahu'nun bu talimatı, Mısır'ın İsrail ile barış anlaşmasını ihlal ettiği yönündeki iddialar üzerine verdiği aktarılan haberde, Netanyahu'nun, Enerji Bakanı Eli Cohen ile anlaşmanın olasılığını ve nasıl ilerleneceğini görüşeceği belirtildi.

Habere ilişkin henüz İsrail veya Mısır'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından NewMed enerji şirketinden 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

Açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtilmişti.

Anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı aktarılan açıklamada, genişleme ile 2064'e kadar İsrail pazarına doğal gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

???????Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan anlaşma imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün'e ihraç edilmişti.