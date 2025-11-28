Netanyahu, Lübnan ve Hizbullah Üzerine Güvenlik Toplantısı Düzenledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkesin yürürlüğe girmesinin yıl dönümünde Lübnan ve Hizbullah konusunda bir güvenlik istişare toplantısı düzenlediği bildirildi.

İsrail basınına yansıyan haberlerde, toplantıya bazı bakanlar ve bir üst düzey savunma yetkilisinin katıldığı aktarıldı.

Netanyahu ve kurmaylarının, toplantıda Lübnan'da Hizbullah'ın yeniden toparlanmaya başladığı iddiasını ele aldığı belirtildi.

The Jerusalem Post'un aktardığına göre, İsrailli yetkililer, "Hizbullah her geçen gün güçleniyor ve hem İsrail'in hem de ABD'nin sabrı tükenmeye başlıyor, bu da faaliyetlerin tırmanmasına yol açabilir." iddiasında bulundu.

Hizbullah'ın güçlenmeye başladığını, Suriye sınırından füze kaçırdığını ve üslerini yeniden kurduğunu ileri süren İsrailli yetkililer, İsrail'in kuzey sınırlarında saldırılarının artacağına işaret etti.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, ateşkesin birinci yılınca yaptığı açıklamada, ülkeye 1200'den fazla saldırı düzenlediğini, Hizbullah ve diğer siyasi hareketlere mensup olduğunu iddia ettiği 370'den fazla kişiyi öldürdüğünü ileri sürmüştü.