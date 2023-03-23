Netanyahu kitlesel protestolara rağmen tartışmalı yargı düzenlemesine devam mesajı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinin bir kısmının gelecek hafta Meclis'e getirileceğini açıkladı.

Netanyahu, ülke genelinde hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı düzenlenen sivil itaatsizlik eylemleri sürerken ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Hükümetin yargı düzenlemesine ilişkin süreci "bundan sonra kendisinin yöneteceğini" belirten Netanyahu, düzenlemeyle ilgili "destekçileri ve karşıtlarının kaygılarını giderecek adımlar atacaklarını" söyledi.

Netanyahu, iktidarın Yüksek Mahkeme yargıçlarının seçiminde söz sahibi olmasını sağlayacak yasal düzenlemenin gelecek hafta Meclis'e getirileceğini aktardı.

Ana muhalefet lideri, Netanyahu'nun "blöf yaptığını" söyledi

Ana muhalefet lideri eski Başbakan Yair Lapid, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun kontrolü kaybettiğini ve "Adalet Bakanı Yariv Levin'in kuklası olduğunu" kaydetti.

Lapid, Netanyahu'nun düzenlemeyi Meclis'e getirecek olmasının "diyalog çağrısının samimi olmadığını" gösterdiğini ve Başbakan'ın "blöf yaptığını" vurguladı.

Netanyahu'nun konuşması öncesinde İsrail siyasetinde hareketli dakikalar

Netanyahu'nun akşam ulusa sesleniş konuşmasını yapacağını duyurmasından önce İsrail basını Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "yargı düzenlemesinin durdurulması yönünde" çağrı yapmak için bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, akşam saatlerinde Gallant ile yaklaşık 20 dakikalık bir görüşme yaptı.

Savunma Bakanlığı tarafından görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın Başbakan'a ülke genelindeki yargı düzenlemesi karşıtı protestoların orduya etkisinden bahsettiği aktarıldı.

Netanyahu'nun ricası ve Başbakan'ın yapacağı konuşma nedeniyle Gallant'ın düzenleyeceği basın toplantısını iptal ettiği belirtildi.

Gallant'ın olası açıklamasına koalisyon içinden tepkiler

Gallant'ın hükümete yargı düzenlemesinin durdurulması yönünde çağrı yapacağının duyurulması üzerine Netanyahu koalisyonundaki partilerden açıklamalar üst üste geldi.

Ultra Ortodoks partiler Şas ile Birleşik Tevrat Yahudiliği, Netanyahu'nun yargı düzenlemesi için "seçeceği yolu takdirle karşılayacaklarını" açıklayarak yargı düzenlemesinin durdurulması halinde karşı çıkmayacakları mesajı verdi.

Netanyahu'nun partisi Likud'dan bazı milletvekilleri ve bakanlar, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine devam etmesi yönünde açıklama yaptı.

Koaliyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Gücü ve Dini Siyonizm partileri ise yargı düzenlemesine devam edilmesi yönünde mesaj verdi. Yahudi Gücü Partisi, yaptığı yazılı açıklamada Gallant'ı "sağa ihanet ve teröre karşı yumuşak davranmakla" suçladı.

Ülke genelinde protestolar

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelerine karşı "sivil itaatsizlik günü" kapsamında ülke genelinde gün boyunca kitlesel protestolar gerçekleştirildi.

Hükümet, tartışmalı yargı düzenlemesini Meclis'ten geçirme noktasında adım adım ilerlerken, bunu "yargıya müdahale" olarak değerlendiren grupların ülke genelinde 12 haftayı geride bırakan eylemleri de arttı.

İsrail polisi, ülke genelinde aralarında protesto hareketinin liderlerinin de yer aldığı en az 100 kişiyi gözaltına aldı.

Tel Aviv, Hayfa, Batı Kudüs ve Netanya gibi büyük kentler başta olmak üzere, ülke çapında onlarca noktada on binlerce göstericinin katıldığı protestolar akşam saatlerine kadar gösterileri devam etti.

İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesi

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı makamı olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclis'in çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclis'in çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, taraflara "iç savaş" uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı da iktidar tarafından reddedilmişti.

İsrail ordusunda aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı binlerce yedek asker, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini uygulaması durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini veya eğitimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.

İsrail'de iç ve dış istihbarat teşkilatları, diğer güvenlik kurumlarının çalışanları da yaptıkları açıklamalarla hükümetin yargı düzenlemelerine karşı itirazlarını duyurmuştu.

Öte yandan devam eden tartışma ve tepkilere rağmen "yargı reformu" kapsamındaki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran" yasa tasarısı bugün Meclis'ten geçmişti.