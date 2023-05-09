Netanyahu, İsraillilere 'sabır ve dayanıklılık gösterme' çağrısı yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, vatandaşlarına ilerleyen günlerde "sabır ve dayanıklılık gösterme" çağrısı yaparak, "birden fazla cephede gerilimin tırmanmasına hazırlanılması için talimat verdiğini" söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, vatandaşlarına ilerleyen günlerde "sabır ve dayanıklılık gösterme" çağrısı yaparak, "birden fazla cephede gerilimin tırmanmasına hazırlanılması için talimat verdiğini" söyledi.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısı üzerine ilgili bakanlar, komuta kademesi ve güvenlik birimlerimin katılımıyla düzenlenen güvenlik kabinesi toplantısının ardından halka sesleniş konuşması yaptı.

İsrail'in peşinde olduğu "hiçbir teröristin cezasız kalmayacağını" dile getiren Netanyahu, "Birden fazla cephede gerilimin tırmanması ihtimaline karşı hazırlanılması için talimat verdiğini" belirtti.

Netanyahu, İsrail ordusunun saldırılarında Gazze'de İslami Cihad'ın lider kadrosundan üç kişinin öldürülmesi üzerine "gerilimin tırmanabileceğine ve bunun günler boyunca devam edebileceğine" işaret ederek, "Bir savaşın ortasındayız, ilerleyen günlerde sabır ve dayanıklılığa ihtiyaç duyacağız. Bu savaşta hepimiz biriz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında "Filistinli sivillere zarar vermekten kaçındığını" savunan Netanyahu, "kendileri ve düşmanları arasındaki farkın bu olduğunu" ileri sürdü.

İsrail basınındaki haberlere göre, güvenlik kabinesi Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Gazze'den gelecek misilleme saldırılarına karşılık sunulması için "tam yetki" verdi.

Savunma Bakanı'ndan uzun ve karmaşık senaryoya hazırlıklı oldukları mesajı

Netanyahu'nun ardından söz alan Gallant, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla İslami Cihad'a "ağır darbe indirildiğini" dile getirerek, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in sağladığı istihbarat sayesinde suikastlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Gallant, İsraillilere "savaşın henüz sona ermediğini, Gazze'nin yakınındaki ve uzağındaki bölgelere roket saldırılarının gerçekleştirilebileceğini" kaydetti.

İsrail askerlerinin gelecek günlerde Gazze Şeridi çevresi, işgal altındaki Batı Şeria ve diğer bölgelerde operasyonlarını yoğunlaştırmak zorunda kalabileceğini belirten Gallant, "Güvenlik teşkilatı uzun ve karmaşık her türlü senaryoya hazırlıklı." diye konuştu.

Öte yandan, İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail makamları Gazze'den başlayabilecek roket atışlarına karşı başkent Tel Aviv dahil çevre bölgelerde saldırı sığınaklarının açılması talimatı verdi.

İsrail ordusu tarafından Gazze'ye düzenlenen saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne roketler atılmış, İsrail ordusu da Gazze'ye havadan saldırmıştı. Bölgedeki gerilim 24 saatin ardından ateşkesle sonuçlanmıştı.