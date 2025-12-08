Haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin uluslararası alanda yalnız olmadığını iddia etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası alanda yalnız olmadıklarını savunarak, muhalefeti gerçeklerden kopmakla suçladı. Gazze'ye yönelik saldırılar ve anti-semitizmle mücadele konularında açıklamalar yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne iki seneden fazla süren ve 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan saldırıların ardından dünyadan büyük tepki toplayan İsrail'in uluslararası alanda yalnız olmadığını savundu.

Netanyahu, İsrail Meclisinde muhalefetin imzalarıyla düzenlenen "İsrail'in uluslararası statüsünün çöküşü" konulu oturumda konuştu.

Muhalefet saflarından seslerin ve tepkilerin yükseldiği konuşmasında İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin uluslararası alanda yalnız kalmadığını iddia ederek "muhalefet milletvekillerini gerçeklerden kopuk şekilde boş sloganlar atmakla" suçladı.

Netanyahu, ülkesinin her zamankinden daha güçlü olduğunu ve sadece Orta Doğu değil, bir dünya gücü haline geldiğini savundu.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a yoğun saldırılar düzenlerken cesur kararlar aldıklarını ileri süren Netanyahu, daha önce birçok kez dile getirdiği dünya çapında anti-semitizmle mücadele ettikleri iddiasını tekrarladı.

İsrail Başbakanı, bütçede Dışişleri Bakanlığının uluslararası alanda İsrail propagandasını yayması için ayrılan paya işaret ederek "Bu propagandayla mücadele etmek için Dışişleri Bakanlığına 2 milyar şekelden (620 milyon dolar) fazla para aktardık." ifadesini kullandı.

Aralık sonunda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceklerini belirten Netanyahu, "Başka bir süper güç olan Rusya ile de temaslarımız var. Putin ile düzenli olarak görüşüyorum ve bu diyalog, güvenlik çıkarlarının korunması açısından önem taşıyor. Kuzey sınırımız da dahil." diyerek Suriye'yi işaret etti.

Bu sırada muhalefet saflarından, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında Gazze'de "savaş ve insanlığa karşı suçlar" işlediği suçlamasıyla çıkardığı yakalama kararına atıfla "Avrupa'da aranıyorsun" sesleri yükseldi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title