Netanyahu: İsrail Hava Kuvvetleri Tahran Semalarında Hakim Durumda

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Tel Nof Üssü'nde yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran semalarında hakimiyet sağladığını belirterek, nükleer ve füze tehditlerinin ortadan kaldırılması hedefinde olduklarını vurguladı.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Tel Nof Üssü'nde, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran semalarına hakimiyet kurduğunu belirterek, "İsrail halkı ve devleti adına sizler harika işler yapıyorsunuz. İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran semalarında hakim durumda. Bu, tüm harekat konseptini değiştiren bir durum. İki hedefimize ulaşma yolundayız: Nükleer tehdidin ve füze tehdidinin ortadan kaldırılması. Tahran semalarında hakimiyet kurduğumuzda, bu hedeflere, yani rejimin hedeflerine saldırıyoruz. İran'ın zalim rejiminin sivillerimizi hedef almasının, kadınları ve çocukları öldürmeye çalışmasının aksine biz bu hedefleri vuruyoruz. Tahran halkına 'Tahran'ı boşaltın' diyoruz ve biz harekete geçiyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ile İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait Tel Nof Üssü'nü ziyaret etti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, Netanyahu burada şöyle konuştu:

"İsrail halkı ve devleti adına sizler harika işler yapıyorsunuz. İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran semalarında hakim durumda. Bu, tüm harekat konseptini değiştiren bir durum. İki hedefimize ulaşma yolundayız: Nükleer tehdidin ve füze tehdidinin ortadan kaldırılması. Tahran semalarında hakimiyet kurduğumuzda, bu hedeflere, yani rejimin hedeflerine saldırıyoruz. İran'ın zalim rejiminin sivillerimizi hedef almasının, kadınları ve çocukları öldürmeye çalışmasının aksine biz bu hedefleri vuruyoruz. Tahran halkına 'Tahran'ı boşaltın' diyoruz ve biz harekete geçiyoruz.

Zafer yolundayız ve bu, kahraman pilotlarımız sayesinde mümkün oluyor. Muhteşem yer ekiplerimiz de harika bir iş çıkarıyor. Size selam duruyorum; tüm İsrail vatandaşları size selam duruyor. Size şunu söylemek istiyorum, dünyada da pek çok kişi size hayranlıkla bakıyor ve sizi takdir ediyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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