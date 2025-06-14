Netanyahu: "İsrail Hava Kuvvetleri Çok Yakında Tahran'da Olacak"

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu ve çok yakında İsrail uçaklarını Tahran semalarında göreceklerini duyurdu.

- Netanyahu: "Çok yakında İsrail uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz"

"Şimdiye kadar gerçekleştirilen saldırılar, önümüzdeki günlerde yaşanacakların yanında çok az kalacak"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. ( İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. İran'a 2 gündür düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. İran nükleer tesislerine ciddi zarar verdiklerini belirten Netanyahu, "Bu projeleri yürüten kıdemli bilim adamlarından oluşan ekibi de vurduk. Saldırılar, İran'ın nükleer programını birkaç yıl geriye itti" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, balistik füzelerin büyük bir tehdit oluşturduğunu, bu füzeleri İran'ın İsrail'i yok etmek için kullanmayı planladığı bir başka yöntem olarak tanımladı. Tahran'ın bu tür silahları üretme kabiliyetini ortadan kaldırdıklarını söyleyen Netanyahu, "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. (İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" ifadelerini kullanarak, "şimdiye kadar gerçekleştirilen saldırıların, önümüzdeki günlerde yaşanacakların yanında çok az kalacağını" belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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