Netanyahu, İran ve Gazze Konusunda Güvenlik Kabinesiyle Toplanacak

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran nükleer meselesi ve Gazze'deki ateşkes müzakereleriyle ilgili güvenlik kabinesiyle toplantı yapacak. ABD medyasına göre, İsrail'in birkaç gün içinde İran'a askeri operasyon planladığı iddia ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu akşam İran'a ilişkin son durumu almak üzere güvenlik kabinesiyle toplantı yapacağı aktarıldı.

Maariv gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun "İran nükleer meselesini" ele almak üzere geniş katılımlı siyasi-güvenlik kabinesi toplantısı yapacağı bildirildi.

Öte yandan Netanyahu'nun Hamas'la arabulucular aracılığıyla yürütülen Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin son durumunu da toplantıda ele alacağı kaydedildi.

Netanyahu, 10 Haziran'da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

ABD basını, İsrail'in İran'a birkaç gün içinde saldıracağını öne sürüyor

ABD medyasına konuşan kaynaklar, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia ediyor

NBC News'e konuşan kaynaklar, İsrail'in İran'a saldırısını "büyük ihtimalle" ABD desteği olmadan gerçekleştireceğini öne sürüyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söylemişti.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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