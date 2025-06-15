Netanyahu: İran Rejimi Çok Zayıf, Rejim Değişikliği Mümkün

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın zayıfladığını ve rejim değişikliğinin mümkün olduğunu belirtti. Netanyahu, İran'a yönelik düzenledikleri saldırıların etkisini vurguladı ve Tahran'da kitlesel göç yaşandığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın zayıfladığını, "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" öne sürdü.

Fox News'e konuşan Başbakan Netanyahu, İran'a yönelik saldırıları sonucunda rejim değişikliği yapmaya çalışıp çalışmadıkları sorusu üzerine, "Bu mümkün çünkü şu anda İran rejimi çok zayıf. (İran'ın) Elinde sadece iki şey kaldı, nükleer silah elde etme çabası ve balistik füze programı, halk yanında değil." ifadesini kullandı.

Netanyahu, " Tahran'da İran istihbarat başkanına ve yardımcısına saldırdık. Rejim şu anda çok zayıf." dedi.

İran'ın nükleer silah elde etmesi halinde bunu bölgedeki müttefiklerine sağlamayı düşündüğünü ileri süren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast girişimine izin vermediği yönündeki haberlere ilişkin "Bir sürü yanlış haber var ve bunlara girmeyeceğim." şeklinde konuştu.

İsrail, ABD Başkanı Trump'ı saldırılarla ilgili önceden bilgilendirdi

İran'ın vekil güçleri aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump'a suikast düzenlemek istediğini öne süren Netanyahu, İran'a başlattıkları son saldırılardan Trump'ın önceden haberdar olduğunu ifade etti.???????

Trump'ın saldırı kararını bildiği halde kamuoyu önünde Tel Aviv'i caydırır gibi yapıp İsrail'e yardımcı olduğu iddialarıyla ilgili soruya Netanyahu, "Trump, tek Yahudi devleti olan İsrail'in hayatta kalması için önemli kararlar almam gerektiğini anlıyor ve Amerika için en iyisini yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, "ABD'li pilotlar bizim pilotlarımız gibi İsrail'e gelen İHA'ları imha ediyorlar, ABD menşeli THAAD balistik füze savunma sistemi başkent Tel Aviv ve çevresini savunmada yardımcı oluyor ve ABD'nin balistik füze fırlatma kabiliyeti bulunan Aegis savaş sistemi ile donatılmış gemileri de Akdeniz'de bulunuyor." diyerek, Trump'ın "İsrail'in savunmasındaki yardımlarını takdir ettiğini" belirtti.

" Tahran'da kitlesel göç yaşanıyor, onları önceden uyarıyoruz"

Netanyahu, saldırıların ardından İran'ın nükleer programını "oldukça gerilettiklerini" öne sürerek, "Halkın oradan ayrılmasını söylüyoruz, böylece sivil bölgelerdeki hedefleri vurduğumuzda zarar görmeyecekler. Şu anda Tahran'dan kitlesel göç yaşanıyor. Olan biten bu. Çünkü onlara önceden uyarıyoruz." dedi.

Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların sonucunda "epey bir şey" yaptıklarını ifade ederek, "Ana tesisi ve Natanz'ı (nükleer tesis), yani ana zenginleştirme tesisini yok ettik. Ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Tel Aviv'in Tahran'a yönelik saldırılarını durdurması halinde, ülkesinin de misilleme eylemlerini durdurmaya hazır olduğu açıklaması hatırlatılan Netanyahu, bu konuyla ilgili "Bu yeni bir şey değil. İran her zaman yalan söyler. Hile yaparlar." ifadelerini kullandı.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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