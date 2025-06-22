Netanyahu: İran'la Yıpratma Savaşına Girmeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceklerini ancak hedeflerine ulaşana kadar saldırıları bitirmeyeceklerini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve ABD'nin İran nükleer tesislerini doğrudan hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven Netanyahu, ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler." dedi.

Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız." ifadelerini kullandı.

İran'daki hedeflerine ulaşırlarsa saldırıları sürdürmeyeceklerini söyleyen Netanyahu, saldırıları gerekenden erken de sonlandırmayacaklarını belirtti.

Netanyahu, "görevi tamamlamaya çok yakın olduklarını ve hedeflere ulaşmaya odaklandıklarını" savundu.

İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumunun bulunduğu yer hakkında "ilginç bir istihbarata" sahip olduklarını iddia eden Netanyahu, İran'ın nükleer silaha erişmesinin önüne geçmenin yanı sıra en önemli amaçlarının İran'dan gelecek füze tehdidini ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.

Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların Abraham Anlaşmaları'nın genişlemesine yol açacağını ileri sürerek, "Hayal bile edemeyeceğimiz fırsatlar ortaya çıkacak. Bu, tektonik bir değişim." ifadelerini kullandı.