Haberler

Netanyahu, Trump ile İran'ı görüşmek için bu hafta ABD'ye gidecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump ile İran ile ilgili müzakereleri görüşmek üzere Washington'da bir araya gelecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunu ele almak üzere ABD'ye gideceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 11 Şubat Çarşamba günü Trump ile Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret ederek Trump ile görüşeceği belirtilen açıklamada, ikilinin İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı aktarıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun müzakerelerin "İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını ve İran eksenine desteğinin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı" ifade edildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Süper Lig ekibine deplasmanda saldırı: Can güvenliğimiz tehdit altında
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor

Mide bulandıran sapkınlık büyüyor! Liste genişledi, kimler yok ki
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik

Araç alacaklara müjde! Vatandaşı zorlayan şart kaldırıldı
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
2 kişi tutuklandı! TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin