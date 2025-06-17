Netanyahu: İran'ın Saldırıları Durdurması Beklenmedi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'in saldırılarını sona erdirmek için görüşme çağrısında bulunmasına şaşırmadığını açıkladı. Netanyahu, İran rejiminin zayıf olduğunu ve İsrail'in Orta Doğu'daki etkisini artırdığını belirtti, nükleer programın yok edilmesine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Netenyahu yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'in saldırılarını sona erdirmek için görüşme çağrısında bulunmasına "şaşırmadığını", çünkü "[nükleer ve balistik füze] ölüm silahlarını üretmeye geri dönmek istediklerini" söyledi. Netenyahu, İran rejiminin zayıf olduğunu, İsrail'in Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini ve İran'da çok büyük değişiklikler olabileceğini dile getirdi.

İsrail Başbakaı Binyamin Netanyahu,İran ile devam eden saldırılara ilişkin basın açıklaması yaptı. Netenyahu, İran'ın İsrail'in saldırılarını sona erdirmek için görüşme çağrısında bulunmasına "şaşırmadığını", çünkü "[nükleer ve balistik füze] ölüm silahlarını üretmeye geri dönmek istediklerini" söyledi.

"Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon halindeyiz"

ABD ile koordinasyon halinde olduklarını aktaran Netenyahu, İsrail'in üç temel sonuçta ısrarcı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Nükleer programın yok edilmesi, balistik füze üretim kapasitesinin yok edilmesi ve terör ekseninin yok edilmesi. ve bu hedeflere ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon halindeyiz."

"İsrail Orta Doğu'nun çehresini değiştiryor, İran'da çok büyük değişiklikler olabilir"

İran rejiminin zayıf olduğunu söyleyen  Netenyahu, İsrail'in Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini ve İran'da çok büyük değişiklikler olabileceğini dile getirdi.

İsrail'in bu aşamada İran'ın nükleer programını ne kadar geriletebildiği sorusuna, hedefin "yok edilmesi" olduğunu aktaran Netenyahu, "Bilirsiniz, sizi öldürmekle tehdit eden bir kanseriniz varsa, onu kesip atarsınız. Başka tedaviler de yaparsınız ve bir gün geri dönebilir. Ama tahmin ediyorum ki biz onları büyük bir zaman kaybına uğratıyoruz... ve durmuyoruz... Gerçekten kanal tedavisi uyguluyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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