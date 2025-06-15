Netanyahu: İran'ın nükleer şartlarını kabul ederse askeri harekatı durdururuz

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ABD'nin nükleer şartlarını kabul etmesi durumunda askeri harekatı durduracaklarını açıkladı. Netanyahu, İran'ın nükleer gelişimini engellemeye kararlı olduklarını belirtirken, istihbarat bilgilerini de paylaştıklarını duyurdu.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, " İran'ın ABD'nin nükleer şartlarını kabul etmesi durumunda İsrail'in askeri harekatı durdurmaya hazır olduğunu" söyledi. Netanyahu, İran'ın nükleer silah geliştirdiğine dair istihbaratı ABD ile paylaştıklarını belirterek, "Tahran'a giden serbest bir otoyolumuz var" ifadeleriyle operasyonel üstünlük mesajı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli FOX News'in haber programına katılarak açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "İran'ın, ABD'nin nükleer programını sonlandırması yönündeki taleplerini kabul etmesi halinde İsrail'in harekatı durdurmaya hazır olduğunu" vurguladı. Netanyahu, "Buradaki mesele, hayatta kalmamızı tehdit edecek şeyleri durdurmaktır. ve biz bunları durdurmaya kararlıyız. ve bence bunları başarabiliriz. Başkan Trump'ın şartlarını kabul etmeye istekli olup olmadıkları ise ayrı bir konu" dedi.

"İran'ın nükleer kapasitelerini ortadan kaldırdığımızda her şey sona erecek"

Netanyahu, İran'ın ABD'nin şartlarını kabul etmediği takdirde ise "Bu kapasiteleri ortadan kaldırdığımızda her şey sona erecek" diye konuştu.  Netanyahu, "İran rejimi çok zayıf olduğu için bu kesinlikle bir sonuç olabilir" dedi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yönelik bir İsrail saldırısını veto ettiği yönündeki haberlere değinmeyi reddetti ve "Asla gerçekleşmemiş konuşmalarla ilgili o kadar çok yanlış haber var ki bu konuya girmeyeceğim. Ama size şunu söyleyebilirim ki yapmamız gerekeni yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Uranyumu silah haline getirmek için gizli bir plan üzerinde çalıştıkları kesinlikle açıktı"

İsrail'in İran'ın nükleer silah geliştirdiğine dair istihbaratı ABD ile paylaştığını söyleyen Netanyahu, "Uranyumu silah haline getirmek için gizli bir plan üzerinde çalıştıkları kesinlikle açıktı. Çok hızlı ilerliyorlardı. Bir test cihazına ve muhtemelen ilk cihaza aylar içinde ve kesinlikle bir yıldan daha kısa bir sürede ulaşacaklardı. ABD ile paylaştığımız istihbarat buydu" dedi.

Netanyahu, ayrıca İran'ı, Yemen'deki Husilere nükleer silah verme planları geliştirmekle suçladı ve İsrail ile ABD'nin "tam bir koordinasyon içinde" olduğunu söyledi. Trump'a ilişkin konuşan Netanyahu, "Başkan Trump ile sürekli temas halindeyim. Birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz ve tabii ki Amerikalı dostlarımızı ve büyük dostumuz Başkan Trump'ı önceden bilgilendirdik" diye konuştu.

"Natanz'daki ana tesisi yok ettik, bu ana zenginleştirme tesisi"

İsrail'in İran'ın yer altındaki tesislerini yok etme kapasitesine sahip olup olmadığı sorusuna Netanyahu şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle epeyce bir şey yaptık. Natanz'daki ana tesisi yok ettik. Bu ana zenginleştirme tesisi. İhtiyaç duyarsak, ne gerekiyorsa ekleyeceğiz. Ama evet, her iki hedefe de ulaşmaya kararlıyız. Tüm hedeflerimize değinmeyeceğim. Belirli operasyonel planlara girmek istemiyorum. Bizim de epeyce yeni girişimimiz ve kolumuzda epeyce tavşan var."

İranlıların, İsrail'in operasyonu karşısında "tamamen şaşırdıklarını" belirten Netanyahu, "Böylece Tahran'a giden serbest bir otoyolumuz oldu ve artık uçağımız düşürülmeden Tahran'da ve diğer yerlerde ihtiyacımız olan hedefleri vurabiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı

Savaş kızışıyor! İki ülke de yeni saldırı dalgasına başladı
İran'ın füzeleri Hayfa'ya isabet etti! Kentten alevler yükseldi

İran'ın füzelerle vurduğu kent yangın yeri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Trump'la ikinci görüşme! Erdoğan'ın hem uyarısı hem de teklifi var
Bomba iddia! Trump Hamaney'i öldürme planını veto mu etti?

İsrail'in Hamaney'le ilgili planına Trump izin vermedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım

Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gitmesine şaşırdım
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi

Galatasaray'dan Osimhen için yeni hamle! Teklif öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.