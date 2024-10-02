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Netanyahu: İran Hata Yaptı, Bedelini Ödeyecek

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısını 'başarısız' olarak nitelendirerek, Tahran'ın büyük bir hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti. Netanyahu, ABD'ye de füze saldırılarının engellenmesine destek verdiği için teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze saldırısıyla "hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini" savundu.

Netanyahu, İran'ın füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı.

İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" ileri sürdü.

İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel

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