Netanyahu: İran'daki hedeflerimize ulaşmaya çok yakınız

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'daki nükleer ve balistik füze tehdidini ortadan kaldırma hedeflerine ulaşma aşamasında olduklarını belirtti. Suudi Arabistan ile normalleşme girişimlerini de değerlendiren Netanyahu, bağımsız Filistin şartının atlanabileceğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 13 Haziran'dan bu yana geniş çaplı saldırılar düzenledikleri İran'da "hedeflerine ulaşmaya çok yakın" olduklarını öne sürdü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Netanyahu, İran'da "nükleer ve balistik füze tehdidini" ortadan kaldırmak olmak üzere iki hedefe de ulaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.

Netanyahu, İran'a saldırıları bitirmek için koşulların uygun olup olmadığını sürekli gözden geçirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve kendisinin, iki ülkenin İran'a karşı düzenlediği saldırılardan önceden haberi olduğunu iddia eden Netanyahu, "Onu şaşırtmadım. Eylemlerimiz konusunda tamamen bilgilendirilmişti. O da beni şaşırtmadı. Ben de onun eylemlerinden haberdardım." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Riyad'la bağımsız Filistin olmaksızın normalleşme arayışı

Netanyahu ayrıca, Suudi Arabistan ile bağımsız Filistin devleti kurulması şartı olmaksızın normalleşmenin bir yolunu bulacağını öne sürdü.

"Gücümüzün her şeyin anahtarı olduğunu düşünüyorum." diyen Netanyahu, askeri ve teknolojik alanda güçlü olduklarını savunarak Arap ülkelerinin bundan etkilendiğini öne sürdü.

Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulmasını şart koşuyor.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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