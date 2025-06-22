Netanyahu: İran'a yönelik saldırılarımız hedeflerimizi gerçekleştirmeden sonlanmayacak

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların yıpratma savaşına dönüşmesine izin vermeyeceklerini, ancak hedeflerine ulaşana kadar saldırıların devam edeceğini açıkladı. ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven Netanyahu, hedeflerine ulaşan kadar operasyonlarına devam edeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceklerini ancak hedeflerine ulaşana kadar saldırıları bitirmeyeceklerini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve ABD'nin İran nükleer tesislerini doğrudan hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven Netanyahu, ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler." dedi.

Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız." ifadelerini kullandı.

İran'daki hedeflerine ulaşırlarsa saldırıları sürdürmeyeceklerini söyleyen Netanyahu, saldırıları gerekenden erken de sonlandırmayacaklarını belirtti.

Netanyahu, "görevi tamamlamaya çok yakın olduklarını ve hedeflere ulaşmaya odaklandıklarını" savundu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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