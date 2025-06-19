Netanyahu, İran'a Yönelik Saldırıları Artırma Talimatı Verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Tahran'ın bu sabahki misillemesinden sonra İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiği bildirildi.

Netanyahu, İran'ın sabah füzelerle düzenlediği ve Tel Aviv ile çevresindeki bazı noktalarda isabet tespit edilen misilleme saldırısında ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Tahran yönetimini tehdit eden Netanyahu, İranlı yetkililerin "bedel ödeyeceğini" ifade etti.

Savunma Bakanı'ndan "Hamaney bedelini ödeyecek" açıklaması

Savunma Bakanı Yisrael Katz da sosyal medya hesabından benzer tehditlerde bulundu.

İran'ın bu sabahki saldırılarının "savaş suçu olduğu" yorumunda bulunan Katz, İran lideri Ali Hamaney'in "bedelini ödeyeceğini" iddia etti.

Katz, kendisi ve Netanyahu'nun İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırıları artırması talimatı verdiğini kaydetti.

İran, saldırılara karşılık olarak bu sabah İsrail'e füzelerle misillemede bulunmuştu.

Bu saldırıda, Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka Hastanesine düştüğü öne sürülmüştü.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.