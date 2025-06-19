Netanyahu, İran'a Yönelik Saldırıları Artırma Talimatı Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füzelerle düzenlediği misilleme saldırısının ardından ordusuna İran'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdi. Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran lideri Ali Hamaney'in 'bedelini ödeyeceğini' dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Tahran'ın bu sabahki misillemesinden sonra İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiği bildirildi.

Netanyahu, İran'ın sabah füzelerle düzenlediği ve Tel Aviv ile çevresindeki bazı noktalarda isabet tespit edilen misilleme saldırısında ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Tahran yönetimini tehdit eden Netanyahu, İranlı yetkililerin "bedel ödeyeceğini" ifade etti.

Savunma Bakanı'ndan "Hamaney bedelini ödeyecek" açıklaması

Savunma Bakanı Yisrael Katz da sosyal medya hesabından benzer tehditlerde bulundu.

İran'ın bu sabahki saldırılarının "savaş suçu olduğu" yorumunda bulunan Katz, İran lideri Ali Hamaney'in "bedelini ödeyeceğini" iddia etti.

Katz, kendisi ve Netanyahu'nun İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırıları artırması talimatı verdiğini kaydetti.

İran, saldırılara karşılık olarak bu sabah İsrail'e füzelerle misillemede bulunmuştu.

Bu saldırıda, Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka Hastanesine düştüğü öne sürülmüştü.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı

İsrail'den çaresizliğini ortaya koyan çağrı! İranlılara teklifleri var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi

Henüz 10 yaşındaydı! Camide feci şekilde can verdi
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.