Netanyahu, İran'a Saldırıları Görüşmek Üzere Üç Liderle Telefon Görüşmesi Yapacak

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırılar konusunda ABD, Rusya ve İngiltere liderleriyle görüşecek. Saldırılar sırasında üst düzey İranlı askeri yetkililerin hayatını kaybettiği ve sivil kayıpların da olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ilerleyen saatlerde ayrı ayrı telefonda İran'a saldırıları görüşeceği bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun İran'a saldırıların başlamasından bu yana Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde, Merz, Macron ve Modi'nin "İran'ın yok etme tehdidi karşısında İsrail'in savunma ihtiyaçlarına anlayış gösterdiği" savunuldu.

Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda ayrı ayrı görüşmesinin beklendiği ifade edildi.

?İsrail'in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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Yorumlar (1)

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