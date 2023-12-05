Üye Girişi
Haberler

Netanyahu ile İsrailli esir yakınları arasında tartışma yaşandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle görüştü. Görüşmede esir yakınlarıyla tartışma yaşandığı belirtildi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınlarının tartıştığını aktardı.

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle görüştü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Tel Aviv'de yapılan görüşmeden herhangi bir görüntü paylaşmadı.

Öte yandan İsrail basınında çıkan haberlere göre, görüşmede, Netanyahu ile esir yakınları arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

Basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun esir yakınlarına, "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok. Eğer bu bir seçenek olsaydı herhangi birinin bunu reddedeceğini gerçekten hayal edebilen var mı?" ifadesini kullandığına yer verildi.

Bu sözlere tepki gösteren esir yakınları ile İsrail Başbakanı arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Netanyahu'nun görüşmedeki konuşmasını elindeki kağıttan okuduğu ve hiçbir soruya cevap vermediği kaydedildi.

Bir esir yakının Netanyahu'ya, "İsrailli esirlerin evlerine dönmesinin Gazze'ye yönelik saldırılardan daha öncelikli olması gerektiği" sözleriyle tepki gösterdiği aktarıldı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Kaynak: AA / Güncel

Benjamin Netanyahu Tel Aviv İsrail Gazze İsrail İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İyi Parti-Zafer Partisi ittifak yapacak mı? 2024 yerel seçimlerde Zafer Partisi-İyi Parti ittifakı olacak mı? Devlet Bahçeli hasta mı, neden grup toplantısına katılmadı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 1. eleme adayları kim oldu? 5 Aralık eleme potasında kimler var? 5 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Konya su kesintisi listesi! MasterChef canlı izle! 5 Aralık Salı MasterChef 2023 170.yeni bölüm canlı izle! TV8 MasterChef canlı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Aile canlı izle! Show TV Aile 23. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title