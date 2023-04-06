Netanyahu: 'İç tartışmalar düşmanlarımıza karşılık vermemize engel olmayacak'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail halkı, sınandığı zaman bir araya geldiğini, ordusu ve diğer güvenlik birimlerinin ülkesini ve halkını korumak için eylemlerini destekleyeceğini, düşmanlar bir kere daha görecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail halkı, sınandığı zaman bir araya geldiğini, ordusu ve diğer güvenlik birimlerinin ülkesini ve halkını korumak için eylemlerini destekleyeceğini, düşmanlar bir kere daha görecek." dedi.

Netanyahu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan bir dizi roketin ardından gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısının açılışında konuştu.

Başbakan Netanyahu, "Düşmanlarımız yanılmasın. Hiçbir iç tartışmamız düşmanlarımıza her zaman her yerde karşılık vermemize engel olmayacak. Hepimiz, istisnasız, bu konuda birlik içindeyiz." dedi.

Konuşmasında İsrail polisinin iki gece üst üste Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ve buradakilere orantısız güç kullanmasına değinmeyen Netanyahu, "Mescid-i Aksa'da statükoyu değiştirmeye niyetimiz yok. Durumu yatıştırması çağrısı yapıyoruz ancak burada şiddete başvuranlara karşı güçlü karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Düşmanlarına "saldırılarının bedelini ödeteceklerini" dile getiren Netanyahu, "İsrail halkı, sınandığı zaman bir araya geldiğini, ordusu ve diğer güvenlik birimlerinin ülkesini ve halkını korumak için eylemlerini destekleyeceğini, düşmanlar bir kere daha görecek." diye konuştu.

Netanyahu'nun güvenlik kabinesi toplantısına, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi, ordu ve diğer güvenlik birimlerinden üst düzey isimler katıldı.

İsrail saldırı sığınaklarını açtı

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yaptığı açıklamada, "İsrail'in güvenliğini sağlamak için tüm düzeylerde harekete geçeceğini" belirtti.

İsrail basını, ülkenin Lübnan sınırına yakın bölgeleri ile merkez ve Gazze Şeridi çevresindeki saldırı sığınaklarının açılacağını geçti.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin personeline Lübnan sınırı çevresinden uzak durmaları uyarısı gönderdiği aktarıldı.

Aynı şekilde, İsrail ordusunun istihbarat ve savaş rolündeki askerlerine üstlerine teslim olmaya hazır olmaları talimatı verildiği paylaşıldı.

Ne olmuştu?

Lübnan'dan İsrail'e bugün atılan 30'dan fazla roketin ardından İsrail güvenlik kabinesi iki aydan sonra toplanma kararı almıştı. Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'dan atılan roketlerin ardından İsrail Genel Kurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer üst düzey güvenlik isimleriyle farklı toplantılar gerçekleştirmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.