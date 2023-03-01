Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi Batı Kudüs'te protesto edildi

İsrail'de Binyamin Netanyahu yönetimindeki hükümet tarafından hazırlanarak Meclis'e sunulan ve yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle tepkilere neden olan düzenleme Batı Kudüs'te protesto edildi.

İsrail'de Binyamin Netanyahu yönetimindeki hükümet tarafından hazırlanarak Meclis'e sunulan ve yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle tepkilere neden olan düzenleme Batı Kudüs'te protesto edildi.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi ile Başbakanlık Konutu önünde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail bayrakları ve afişlerle hükümetin yargı düzenlemesine tepki gösterdi.

İsrail polisi, iki noktada da yolu kapatmaya çalışan göstericileri güç kullanarak engelledi.

Öte yandan, İsrail polisi, başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sivil itaatsizlik eylemlerinde 39 kişiyi "kamu düzenini bozmak ve polisin talimatlarına karşı gelmek" gerekçesiyle gözaltına aldığını açıkladı.

Hükümetin yargı düzenlemesine karşı ülke genelinde gerçekleşen sivil itaatsizlik eylemleri kapsamında göstericiler sabah saatlerinden itibaren bazı otoyollar, tren istasyonları ve ana ulaşım arterlerini kapatmıştı.

Tel Aviv'deki protestolar sırasında İsrail polisi, göstericilere cop, atlı birlikler, TOMA ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail polisinin "yolları kapatan anarşistleri dağıtmak için kullandığı tüm yöntemleri" desteklediğini açıklamıştı.

Netanyahu da protesto hakkının "anarşi çıkarmak anlamına gelmediğini" belirterek, "Polis memurlarına karşı şiddeti, yolların kapanmasını, yasaların çiğnenmesini kabul etmeyeceğiz." diye konuşmuştu.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi ile diğer sağ politikalarına karşı on binlerce İsraillinin katılımıyla yaklaşık iki aydır düzenli kitlesel protestolar gerçekleştiriliyor.

Netanyahu hükümeti yargı düzenlemesi için yeni adımlar attı

İsrail'de yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemenin bazı maddeleri bugün Meclis'teki ilgili komitede görüşülmüştü.

Mevcut durumda, ülkede en yüksek yargı merci olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclis'in çıkardığı herhangi bir yasayı anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle doğrudan bozma yetkisine sahip.

Ancak yeni düzenlemeye göre "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle Meclis'ten geçen bir yasanın bozulabilmesi için İsrail Yüksek Mahkemesi'ndeki 15 yargıçtan 12'sinin "kabul" oyu gerekiyor.

Aynı şekilde, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle bozduğu ve geri gönderdiği bir teklifin yeniden kanunlaşabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'teki 61 milletvekilinin "kabul" oyu yeterli oluyor. Bu da İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Meclis'ten geçen bir kanunu bozma yetkisinin elinden alınması anlamına geliyor.

Söz konusu iki madde bugün muhalefetin boykot ettiği Meclis'teki Anayasa, Kanun ve Yargı Komitesinde kabul edilmişti.